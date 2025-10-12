Самый тёмный сериал года от Netflix - «Воскрешённый»: стирает грань между жизнью и смертью так, что холод по спине

Тайваньский триллер о двух матерях, решившихся вернуть к жизни человека, разрушившего их судьбы, — холодный, красивый и беспощадный.

Netflix снова играет на пределе эмоций. «Воскрешённый» (The Resurrected) — в этом сериале мистический сюжет становится лишь оболочкой для разговора о боли, вине и невозможности отпустить прошлое.

О чём сериал

Две женщины, потерявшие дочерей из-за телефонных мошенников, узнают, что глава преступной группы мёртв.

Но смерть не кажется им справедливостью. Они проводят запретный ритуал, чтобы вернуть его на семь дней — не ради прощения, а ради расплаты.

С каждым днём оживший преступник всё меньше похож на человека, а матери всё глубже погружаются в собственное безумие, где граница между праведным гневом и одержимостью стирается.

Эмоции на грани

Шу Ци и Синьцзе Ли играют так, будто у зрителя нет права отвести глаза. Их героини не ищут сочувствия, не кричат — просто действуют, будто загипнотизированные болью.

Камера следует за ними почти документально: холодные цвета, медленные планы, безжалостная тишина. Это не триллер в привычном смысле — скорее исповедь, произнесённая сквозь сжатые зубы.

«Воскрешённый» не предлагает выхода, не даёт облегчения — только ощущение, что даже мёртвые не находят покоя.

На IMDb сериал в настоящий момент имеет 7.0 баллов.

Также прочитайте: Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем