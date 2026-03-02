Меню
Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно

Думали, после 157 млн в прокате франшизу похоронят? Но «Матрица 5» уже пишется — и вот что известно

2 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Матрица»

Работа над сценарием уже кипит.

Вселенная «Матрицы» снова подаёт признаки жизни — без трейлеров и дат, но с живым сценарием в работе. Весной 2024 года студия официально запустила разработку пятой части, спустя три года после выхода «Матрицы: Воскрешение». Появились новые подробности.

Напомним, четвёртый фильм собрал в мировом прокате 157 млн долларов при бюджете 190 млн, что фактически сделало его коммерчески неудачным. Тем не менее франшизу решили не закрывать.

Режиссёром нового проекта стал Дрю Годдард, автор «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». В интервью Screen Rant он подтвердил, что работа над сценарием продолжается, но конкретных сроков нет.

«Фильм находится в разработке. Я сижу в своей писательской пещере и пишу. Не знаю, как долго я там пробуду, но когда выйду, у меня будут новости, которыми я смогу поделиться». И это пока единственная официальная информация о состоянии проекта.

О сюжете, актёрском составе и дате начала съёмок ничего не сообщается. Неясно, станет ли «Матрица 5» прямым продолжением или попыткой переосмыслить вселенную заново.

Но сам факт, что студия возвращается к культовой серии спустя провал, говорит о желании дать ей ещё один шанс. Вопрос теперь в том, сумеет ли новая глава вернуть франшизе статус события, а не ностальгического эксперимента.

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
