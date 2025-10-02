Думали, конец? А вот и нет: «Этерна» вернется — когда ждать 2 (и даже 3-ий) сезон и почему придется набраться терпения

Финал первого сезона «Этерны» оставил зрителей на взводе. Шесть серий пролетели, как одна, и вот уже фанаты снова перечитывают Камшу, спорят о судьбах героев и не перестают спрашивать: когда продолжение?

Второй сезон: ждать ещё долго

Создатели с самого начала заявили: «Этерна» будет не ограничена одним сезоном. В планах — минимум три. Но радость омрачает одно «но»: съёмки второго сезона займут время. Проект слишком масштабный, чтобы штамповать серии на скорую руку. Декорации, сложная графика, исторические костюмы и сцены сражений — всё это требует месяцев подготовки.

Поэтому раньше середины 2026 года выхода ждать не стоит. Да, это долго, и фанаты уже шутят, что успеют пересмотреть весь «Игру престолов» и «Кольца власти», пока вернётся Кэртиан.

Третий сезон: есть шанс ускорить

Изначально продюсеры называли 2027 год датой премьеры третьего сезона. Но остаётся надежда: если съёмки второго и третьего сезонов будут идти параллельно, зрители смогут увидеть продолжение раньше. Пока это только планы, но сам факт, что разговоры о третьем сезоне идут уже сейчас, говорит о серьёзных намерениях студии.

Почему все так ждут

Потому что «Этерна» оказалась не просто российским фэнтези. Это редкий случай, когда зрителя держат не только масштаб и спецэффекты, но и судьбы героев. Альдо Ракан, наследник свергнутой династии, Ричард Окделл, ставший оруженосцем у самого Рокэ Алвы, и, конечно, сам Алва — персонажи, которых невозможно забыть.

Именно поэтому ожидание второго сезона кажется бесконечным. История только набрала обороты, и ясно одно — зрители не отпустят её, пока не увидят развязку.

