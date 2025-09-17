Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона

Вот такое неожиданное появление другого персонажа из совершенно чужого фильма. Хоть и хоррора.

С каждым сезоном «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» становятся всё смелее в экспериментах. Авторы не боятся вплетать в мрачную историю неожиданные отсылки к культовым хоррорам. И теперь зрителей ждёт, пожалуй, самая дерзкая находка: в 3 сезоне появится зомби-версия Джейсона Вурхиза из «Пятницы, 13-е».

Как Джейсон оказался среди ходячих

О подробностях рассказал Грег Никотеро — легенда голливудского грима и постановщик спецэффектов. На фестивале Silver Scream Con 2025 он признался, что вдохновлялся фильмом «Пятница, 13-е – Часть 4: Последняя глава» (1984).

Именно там Том Савини придумал культовый образ Джейсона, который и лёг в основу нового зомби. В трейлере третьего эпизода уже можно заметить водяного монстра, разбухшего от влаги. И если присмотреться, сходство с Вурхизом очевидно: маньяк всегда был тесно связан с водой и лагерем «Хрустальное озеро».

Традиция отсылок

Для «Ходячих мертвецов» это не первый опыт игры с наследием хоррора. В классическом сериале уже появлялись зомби, напоминающие мертвецов Джорджа Ромеро и Лучио Фульчи, а однажды фанаты заметили ходячего в стиле Фредди Крюгера. Никотеро говорит, что таким образом отдаёт дань мастерам жанра и делает подарки внимательным зрителям.

Что ждёт героев

Третий сезон «Дэрила Диксона» завершится 20 октября седьмой серией. В центре истории — Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса Макбрайд), которые выживают в Испании и ищут путь домой. Уже подтвержден четвёртый сезон, а параллельно развивается и другой спин-офф — «Мёртвый город».

Тем временем сама франшиза «Пятница, 13-е» тоже оживает: готовится приквел «Хрустальное озеро», новый фильм и игра. Так что зрителей ждёт редкое совпадение — Джейсон вернётся на экраны сразу в двух ипостасях, и одна из них уже готова пугать фанатов вселенной «Ходячих мертвецов», пишет Soyuz.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 главных отличий сериала «Ходячие мертвецы» от комиксов Киркмана.