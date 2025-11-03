Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый

Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый

3 ноября 2025 08:27
Кадр из мультсериала «Ван Пис»

Он не очень популярен за пределами Азии.

Когда речь заходит о «долгоиграющих» аниме, все вспоминают «Ван Пис» и «Драконий жемчуг». Но даже их вместе взятые 1600+ серий меркнут перед скромным японским проектом, о котором за пределами Азии почти не слышали. «Садзаэ-сан» — не просто долгожитель, а абсолютный чемпион аниме: 55 лет в эфире без перерывов, 2700 выпусков и 7800 мини-историй.

Сюжет мультсериала «Садзаэ-сан»

С 1969 года каждое воскресенье японские семьи наблюдают за буднями домохозяйки Садзаэ, ее мужа Масуо и их сына Тарао. Никаких драк или суперспособностей — только теплые зарисовки о приготовлении ужина, соседских сплетнях и смене времен года.

Каждый эпизод содержит три отдельные истории о жизни семьи.

Кадр из мультсериала «Садзаэ-сан»

Успех мультсериала «Садзаэ-сан»

Феномен «Садзаэ-сан» — это ностальгия по идеализированной послевоенной Японии. С 1969 года страна изменилась до неузнаваемости, но мультсериал словно застыл во времени: дом семьи Исоно, их распорядок и даже моральные ценности остались нетронутыми. Персонажи не стареют, технологии не проникают в их мир (кондиционеры есть, но пылятся без дела), а сюжеты избегают отсылок к современности.

Этот консерватизм стал одновременно и силой, и слабостью проекта. С одной стороны — он превратил «Садзаэ-сан» в «культурный антидепрессант»: японцы называют грусть воскресного вечера «синдромом Садзаэ».

С другой — сделал сериал практически непереводимым для других стран. Без контекста все сюжеты о приготовлении тофу или споры о фейерверках кажутся слишком скучными. Но азиатские зрители ценят аниме именно за предсказуемое уютное постоянство.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что же за сокровище все ищут в аниме «Ван Пис».

Фото: Кадры из мультсериалов «Садзаэ-сан», «Ван Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Это не просто случайное слово: почему студия Миядзаки называется именно «Ghibli» Это не просто случайное слово: почему студия Миядзаки называется именно «Ghibli» Читать дальше 3 ноября 2025
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети Читать дальше 1 ноября 2025
Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме Читать дальше 4 ноября 2025
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд 21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд Читать дальше 3 ноября 2025
В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» Читать дальше 2 ноября 2025
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Читать дальше 1 ноября 2025
Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Читать дальше 1 ноября 2025
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года Читать дальше 1 ноября 2025
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше