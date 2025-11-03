Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый

Он не очень популярен за пределами Азии.

Когда речь заходит о «долгоиграющих» аниме, все вспоминают «Ван Пис» и «Драконий жемчуг». Но даже их вместе взятые 1600+ серий меркнут перед скромным японским проектом, о котором за пределами Азии почти не слышали. «Садзаэ-сан» — не просто долгожитель, а абсолютный чемпион аниме: 55 лет в эфире без перерывов, 2700 выпусков и 7800 мини-историй.

Сюжет мультсериала «Садзаэ-сан»

С 1969 года каждое воскресенье японские семьи наблюдают за буднями домохозяйки Садзаэ, ее мужа Масуо и их сына Тарао. Никаких драк или суперспособностей — только теплые зарисовки о приготовлении ужина, соседских сплетнях и смене времен года.

Каждый эпизод содержит три отдельные истории о жизни семьи.

Успех мультсериала «Садзаэ-сан»

Феномен «Садзаэ-сан» — это ностальгия по идеализированной послевоенной Японии. С 1969 года страна изменилась до неузнаваемости, но мультсериал словно застыл во времени: дом семьи Исоно, их распорядок и даже моральные ценности остались нетронутыми. Персонажи не стареют, технологии не проникают в их мир (кондиционеры есть, но пылятся без дела), а сюжеты избегают отсылок к современности.

Этот консерватизм стал одновременно и силой, и слабостью проекта. С одной стороны — он превратил «Садзаэ-сан» в «культурный антидепрессант»: японцы называют грусть воскресного вечера «синдромом Садзаэ».

С другой — сделал сериал практически непереводимым для других стран. Без контекста все сюжеты о приготовлении тофу или споры о фейерверках кажутся слишком скучными. Но азиатские зрители ценят аниме именно за предсказуемое уютное постоянство.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что же за сокровище все ищут в аниме «Ван Пис».