Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь

Трилогию «Назад в будущее» привыкли смотреть как лёгкое приключение про подростка и гениального учёного. Полёты на DeLorean, шутки, победы над Биффом — сплошной оптимизм.
Но в Сети давно обсуждают другой способ просмотра: не по годам выхода, а по внутренней хронологии событий. И тогда знакомая история вдруг звучит куда мрачнее.
История задом наперёд
Хронологически всё начинается в 1885 году из третьей части. Марти оказывается на Диком Западе, спасается от погони, встречает своего прапрадеда Шеймуса и уже там вмешивается в ход семейной истории.
Дальше — 1955 год: он меняет судьбу родителей и фактически «переписывает» своё происхождение. Затем 1985-й с улучшенной реальностью, которая кажется наградой за старания.
Но следующий пункт — 2015 год из второй части. И здесь красивая сказка даёт трещину: взрослый Марти — неудачник с проблемной работой, травмой после гонки и сыном, попавшим под арест. Семья втянута в скандалы из-за клана Танненов.
Эффект домино
При таком порядке видно, что каждое вмешательство рождает новые перекосы. Марти и Док выглядят не спасителями, а людьми, запускающими цепь последствий, которые невозможно просчитать. Они улучшают одно и ломают другое.
Если собрать всё в одну линию, история превращается в размышление о цене вмешательства в судьбу. Благие намерения работают как кредит: сначала радость, потом расплата.
«Назад в будущее» остаётся приключением, но с привкусом взрослой мысли — время не любит, когда им играют. И кто знает, какое будущее на самом деле было правильным.