Думали, что длиннее «Ван Пис» нет аниме? В этом тайтле уже 9 тысяч историй — и в Японии заканчивать его не собираются

Когда говорят об аниме, которые выходят десятилетиями, обычно вспоминают «Ван Пис» или «Драконий жемчуг». Но существует сериал, рядом с которым даже такие гиганты выглядят сравнительно молодыми.

Японский «Садзаэ-сан» почти неизвестен массовому зрителю за пределами страны, зато на родине давно стал частью повседневной жизни. Проект десятилетиями остаётся в эфире: у него уже более 3000 выпусков и около 9000 отдельных историй.

О чём «Садзаэ-сан»

Мультсериал начал выходить в 1969 году и рассказывает о самой обычной японской семье. В центре сюжета — домохозяйка Садзаэ, её муж Масуо и сын Тарао. Здесь нет масштабных приключений, фантастики или постоянных конфликтов. Авторы показывают привычные ситуации: домашние дела, приготовление еды, отношения с соседями, семейные разговоры и небольшие события, связанные со временем года.

Обычно один выпуск состоит из трёх самостоятельных историй. Каждая из них посвящена какой-нибудь бытовой ситуации, которая постепенно превращается в небольшой сюжет.

Почему сериал оказался настолько «живучим»

Главный секрет «Садзаэ-сан» заключается в том, что его мир практически не меняется. За десятилетия Япония прошла через огромные социальные и технологические перемены, однако семья Исоно словно осталась в собственной временной капсуле.

Герои не становятся старше, привычный уклад сохраняется, а современные технологии почти не влияют на их жизнь. Даже бытовые детали здесь намеренно остаются неизменными. Благодаря этому сериал напоминает зрителям о другой Японии — более спокойной и размеренной, какой её многие помнят или представляют по воспоминаниям старших поколений.

Такой подход стал одной из причин огромной популярности проекта. Для японской аудитории «Садзаэ-сан» давно превратился в своеобразный ритуал выходного дня. С ним даже связывают выражение «синдром Садзаэ» — так называют неприятное чувство, которое появляется вечером в воскресенье перед началом новой рабочей недели.

При всей популярности на родине сериал оказался гораздо менее понятен зарубежной аудитории. Его сюжеты построены на повседневных мелочах и культурных привычках, которые только японским зрителям хорошо знакомы без дополнительных объяснений.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.