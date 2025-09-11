Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I

Агент 007 давно стал символом британской разведки, но мало кто задумывается, почему у Джеймса Бонда именно такое кодовое имя. Ян Флеминг, создатель легендарного шпиона, не выдумывал его случайно.

Оказалось, что история уходит далеко в прошлое — в XVI век, к временам правления королевы Елизаветы I.

Тайна Джона Ди

В 1558 году на трон взошла Елизавета I. Среди её приближённых был человек, которого современники называли алхимиком, астрологом и даже магом — математик Джон Ди. Но его главная роль заключалась в другом: он был личным разведчиком королевы. По её поручению он собирал секретные сведения во Франции, Испании и Центральной Европе, передавая донесения лично в руки Елизаветы.

Два нуля и счастливая семёрка

Доклады, предназначенные исключительно для глаз королевы, Джон Ди подписывал шифром 007. Два нуля символизировали глаза Елизаветы, которые видят всё, а семёрка считалась счастливым числом в нумерологии. Этот знак означал: информация строго секретна, доступна только королеве.

Как код перекочевал к Бонду

Ян Флеминг, до писательской карьеры служивший в военной разведке, прекрасно знал историю британских шпионов. Он сделал своего героя собирательным образом нескольких реальных агентов и позаимствовал у Джона Ди шифр, который стал символом невидимой власти и абсолютной преданности миссии. Так код 007 переродился в легенду — и имя Джеймса Бонда навсегда закрепилось в истории.

