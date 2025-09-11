Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I

Думали, что «007» — просто красивая цифра? На самом деле кодовое имя Бонда придумали еще при Елизавете I

11 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «007: Спектр» (2015)

Два нуля — глаза королевы, семёрка — удача.

Агент 007 давно стал символом британской разведки, но мало кто задумывается, почему у Джеймса Бонда именно такое кодовое имя. Ян Флеминг, создатель легендарного шпиона, не выдумывал его случайно.

Оказалось, что история уходит далеко в прошлое — в XVI век, к временам правления королевы Елизаветы I.

Тайна Джона Ди

В 1558 году на трон взошла Елизавета I. Среди её приближённых был человек, которого современники называли алхимиком, астрологом и даже магом — математик Джон Ди. Но его главная роль заключалась в другом: он был личным разведчиком королевы. По её поручению он собирал секретные сведения во Франции, Испании и Центральной Европе, передавая донесения лично в руки Елизаветы.

Кадр из фильма «007: Спектр» (2015)

Два нуля и счастливая семёрка

Доклады, предназначенные исключительно для глаз королевы, Джон Ди подписывал шифром 007. Два нуля символизировали глаза Елизаветы, которые видят всё, а семёрка считалась счастливым числом в нумерологии. Этот знак означал: информация строго секретна, доступна только королеве.

Как код перекочевал к Бонду

Ян Флеминг, до писательской карьеры служивший в военной разведке, прекрасно знал историю британских шпионов. Он сделал своего героя собирательным образом нескольких реальных агентов и позаимствовал у Джона Ди шифр, который стал символом невидимой власти и абсолютной преданности миссии. Так код 007 переродился в легенду — и имя Джеймса Бонда навсегда закрепилось в истории.

Читайте также: Он — не только Джеймс Бонд: 5 топовых фильмов с Дэниелом Крейгом в главной роли

Фото: Кадр из фильма «007: Спектр» (2015)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше