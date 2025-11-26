Меню
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3»

26 ноября 2025 16:00
Кадр из фильма «Одна дома 3»

Сюжет закрутили так, что он похож на какой-то криминальный триллер.

Миллионы ждут премьеру «Одна дома-3», обсуждают, спорят, но главный вопрос завис в воздухе: когда же выйдет продолжение? Дата уже объявлена — и теперь интрига смещается к другому: каким получится российское переосмысление культовой формулы?

Выход фильма

«Одна дома-3» выходит в прокат 27 ноября 2025 года, то есть уже завтра. История новая, героиня новая — но ставки выше. В центре сюжета оказывается Стефания, для которой канун Нового года оборачивается не праздником, а точкой невозврата.

Её мать похищена, а похитители требуют вернуть исчезнувшие алмазы. Девочка не идет по пути пассивного ожидания — она собирает друзей и отвечает на удар авантюрой, где смекалка важнее силы.

О чём фильм

Это уже не детские пакости и ведро с водой над дверью. Здесь работает другая логика: план, риск, командные решения. Стефания растёт на глазах, и именно её взросление становится главной темой ленты.

Рождественская атмосфера — не просто фон, а контраст к опасности, которая требует храбрости и холодного расчёта. Дружба — двигатель сюжета, страх — препятствие, а чудо — результат действий, а не волшебства.

Почему ждут

У «Одна дома-3» есть шанс стать тем новогодним фильмом, который обсуждают не за ностальгию, а за характер, динамику и новый взгляд на знакомую формулу. Не ремейк ради ремейка — история, где дети ведут игру, но играют по-взрослому.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Один дома» снимали 6 раз.

Фото: Кадр из фильма «Одна дома 3»
Екатерина Адамова
