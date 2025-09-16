Вы и не знали, что «Один дома» 6 раз снимали? Спойлер: достойные только две части, остальные — позорище

И да. Этот фильм смотрят не только под Новый год.

Каждый год, и вовсе не только под бой курантов, зрители снова возвращаются к истории про маленького Кевина Маккалистера, оставшегося один на один с бандитами и собственными ловушками. «Один дома» давно стал больше, чем просто рождественской комедией — это культ, ностальгия и чувство детства в чистом виде. Но за три десятилетия франшиза пережила и триумф, и полное падение. Разберём, какие части стали легендой, а какие лучше забыть.

«Один дома» (1990)

Икона семейного кино. Маколей Калкин в роли Кевина сделал этот фильм бессмертным. Атмосфера Рождества, продуманные ловушки, харизматичные Гарри и Марв — всё работает идеально. Не зря фильм собрал почти полмиллиарда долларов и до сих пор считается эталоном новогодней комедии.

«Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992)

Продолжение, которое на редкость не хуже оригинала. Да, всё по знакомым лекалам, но Нью-Йорк, шикарный отель, новые изощрённые ловушки и снова Калкин на пике популярности сделали своё дело. Эта часть тоже культовая и любима зрителями.

«Один дома 3» (1997)

Здесь начались проблемы. Кевина уже нет, Маколей ушёл, новые герои и новый мальчик Алекс. Попытка сделать ставку на технологичные шпионские гаджеты провалилась. Фильм прошёл в прокате тихо, и зрители до сих пор считают его чужеродным.

«Один дома 4: Захват особняка» (2002)

Решили вернуть имена Кевина и бандитов, но полностью сменили актёров и атмосферу. Итог — провал, который критики назвали самым слабым фильмом франшизы. Выглядит как дешёвая пародия на оригинал.

«Один дома 5: Праздничное ограбление» (2012)

Новый герой Финн, новые воры и очередная попытка воскресить бренд. Сюжет банален, юмор одноразовый, а рейтинг — один из худших за всю историю серии. Большинство фанатов считают, что этот фильм лучше пропустить.

«Один дома» (2021)

Disney перезапустил франшизу, но получилось неоднозначно. Маленький Макс остаётся дома один, пока семья улетает в Японию. Есть попытки ностальгии и даже камео знакомых персонажей, но магии первых частей нет. Фильм скорее рассчитан на детей, а для фанатов оригинала — сплошное разочарование.

Итог очевиден: культовыми остаются только первые две части. Всё, что снято после, — эксперименты на грани ностальгии и провала. Остальные фильмы — скорее любопытный бонус, но если хочется настоящей рождественской атмосферы, вернуться к Калкину — единственный правильный выбор.

Ранее мы писали: Папа-мафиози и мама-миллионерша: кем на самом деле работали родители Кевина из «Один дома».