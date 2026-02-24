Думаете, хиты бывают только на НТВ? Совсем нет! Вот 3 сериала «Домашнего», которые зрители смотрят запоем

Эмоций там даже больше, чем у «Первого отдела».

Не только на НТВ выходят хиты вроде «Первого отдела». У «Домашнего» своя территория — без стрельбы и спецопераций, зато с эмоциями, которые цепляют не меньше.

Канал давно собирает аудиторию 18+ и стабильно держится в топ-10 по доле в женском сегменте. И у него есть сериалы, которые смотрят запоем.

«Ты в моем сердце»

Мелодрама 2024 года строится вокруг журналистки Марии Кравцовой. Она планирует переезд в Москву, продаёт квартиру, ждёт ребёнка — и в один день теряет всё. Муж погибает, деньги исчезают, всплывают долги и измены.

В 8 сериях героиня проходит путь от отчаяния к новой опоре. История держится на интриге и на актёрской игре, без лишней сахарности.

«Вторая сторона правды»

Проект 2025 года показывает благополучную семью, где трещины идут изнутри. Соня — тренер, её муж писатель, сын уже взрослый. Но за фасадом кризис: измены, долги, азартные ставки.

Сериал аккуратно раскручивает клубок предательств и даёт героине шанс на новую жизнь. 16 серий, высокий рейтинг в вечернем слоте.

«Сердце купидона»

Романтическая история 2024 года о брачном агентстве и программе совместимости. Алгоритм просчитывает пары, но чувства идут вразрез с расчётом. В центре — любовный треугольник и выбор между логикой и сердцем.

Лёгкий тон, динамика и понятные эмоции сделали сериал одним из самых обсуждаемых на канале.

«Домашний» давно перестал быть просто фоном для кухни. Это канал, который стабильно собирает свою аудиторию и умеет попадать в настроение. И если хочется историй про людей, а не про погони, здесь есть из чего выбрать.