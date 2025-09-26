Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+

Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+

26 сентября 2025 10:52
Кадр из аниме «Монстр», «Любовь похожа на прошедший дождь», «Психопаспорт»

Истории, где одиночество, страсть и судьба звучат громче магии.

Аниме давно перестало быть «мультиками для подростков». В этой подборке собраны истории, где герои взрослеют, ошибаются, начинают заново и встречаются со страхами, понятными любому человеку после сорока.

Здесь нет бесконечных школьных коридоров и розовых мечтаний — только суровые решения, вторая попытка и одиночество, с которым приходится жить.

«Монстр»

Доктор Тэнма спасает жизнь мальчику после ранения в голову. Спустя годы выясняется: он вытащил на свет садиста и будущего убийцу. Теперь врач сам становится охотником, готовым нарушить клятву Гиппократа. Этот психологический триллер показывает, как случайное решение может перевернуть судьбу.

«Гайд по счастливой жизни в сети»

Морико Морикава — тридцатилетняя одиночка, которая нашла утешение в онлайн-играх. Там она играет красивым мужчиной и забывает о своей реальности. Но встреча в офлайне заставляет её взглянуть на жизнь иначе. История о том, как виртуальный мир не может заменить настоящие чувства.

«Психопаспорт»

Будущее, где система измеряет склонность к преступлениям и наказывает ещё до совершения. Офицер Когами сам оказывается мишенью, когда его жизнь рушится после гибели напарника. Жёсткий рассказ о свободе выбора и границах справедливости.

«Реинкарнация безработного»

34-летний мужчина погибает и получает шанс на новую жизнь в мире магии. С памятью о своих ошибках он решает прожить её иначе. Здесь — история не о фэнтезийных сражениях, а о второй попытке стать человеком, достойным уважения.

«Любовь похожа на прошедший дождь»

Школьница, потерявшая мечту, и мужчина за сорок, уставший от жизни. Их встреча становится не романом, а тихой поддержкой, которая помогает обоим снова поверить в себя.

Эти аниме не обещают лёгких развлечений. Они говорят о втором шансе, боли утрат и том, что взрослые тоже ищут своё место в мире — даже если им кажется, что время ушло.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем на самом деле был Хаку из «Унесенных призраками».

Фото: Кадр из аниме «Монстр», «Любовь похожа на прошедший дождь», «Психопаспорт»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше