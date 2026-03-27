Дом только для элиты, а не Новосельцева: где жила Калугина в «Служебном романе»

27 марта 2026 18:08
Кадр из фильма «Служебный роман»

Жилье для героев в ленте выбирали особенно тщательно.  

Фильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова давно стал классикой советского кино. Эта трогательная трагикомедия вышла на экраны в октябре 1977 года и моментально завоевала народную любовь.

Уже в первые дни проката кинотеатры не могли вместить всех желающих — картину посмотрели около 60 миллионов человек, восхищаясь метаморфозой скромной «мымры» в очаровательную Людмилу Прокофьевну.

Особое внимание создатели уделили деталям — Рязанов и Эмиль Брагинский тщательно продумали расположение домов персонажей в Москве, отразив в этом их социальное положение.

Где жила Людмила Калугина

В «Служебном романе» Людмила Калугина, которую блестяще сыграла Алиса Фрейндлих, обитает в элитном доме-башне на Большой Никитской. Эти фешенебельные апартаменты только-только сдали, когда шли съемки — новенькие, престижные, в самом сердце столицы. Такой адрес как нельзя лучше подходил директору статистического учреждения, привыкшему вращаться в высоких кругах.

А вот контора, где разворачивается основное действие, собрана из нескольких локаций. Министерство речного флота на Петровке «сыграло» парадные интерьеры — вестибюль, лестницу и буфет.

Душевные разговоры на крыше сняли на знаменитом доме Нирнзее — оттуда открывается потрясающий вид на Тверскую. А рабочие кабинеты героев и вовсе построили в павильонах «Мосфильма».

Где жили остальные герои фильма

Остальные персонажи «Служебного романа» тоже получили жилье «с характером». Самохвалов в исполнении Олега Басилашвили — настоящий московский пижон, недавно вернувшийся из заграничной командировки. Для него создатели выбрали престижный адрес — тот самый дом на Тверской, где в реальности жила министр культуры Фурцева.

А вот незадачливый Новосельцев ютился в скромном жилье возле нынешней станции «Достоевская». Его будни — походы в магазин после работы и проводы детей в школу — прекрасно вписались в атмосферу этого тихого переулка.

Светлана Немоляева в роли мечтательной Оленьки Рыжовой по сюжету обитала за городской чертой. Для съемок выбрали станцию Лосиноостровскую, хотя к тому времени эта территория уже вошла в состав Москвы. В кадре хорошо узнавался типичный подмосковный вокзальчик 1970-х: уютный деревянный павильон, старая платформа с характерным козырьком.

Лия Ахеджакова, играющая секретаршу Верочку, по сценарию прописана в Чертанове — в те годы это считалось престижным новым районом с экспериментальной застройкой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Служебный роман» на самом деле заканчивается трагедией.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
