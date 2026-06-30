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Киноафиша Статьи «Доктор Хаус», конечно, хорош, но из-за него вы могли пропустить этот медицинский сериал: рейтинг на IMDb — 8,4 из 10

«Доктор Хаус», конечно, хорош, но из-за него вы могли пропустить этот медицинский сериал: рейтинг на IMDb — 8,4 из 10

30 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Больница Никербокер»

Чуть меньше, чем у культового проекта.

Когда речь заходит о лучших сериалах про врачей, большинство сразу вспоминает «Доктора Хауса». Но есть еще один проект, который многие критики и зрители называют настоящей жемчужиной жанра. Речь о «Больнице Никербокер» — исторической драме Стивена Содерберга с Клайвом Оуэном в главной роли. На IMDb сериал получил высокую оценку 8,4 и до сих пор считается одним из самых необычных медицинских проектов последних лет.

Здесь медицина выглядит совсем иначе

События разворачиваются в Нью-Йорке начала XX века, когда антибиотиков еще не существовало, а многие операции проводились буквально вслепую. В больницу пациентов привозят на конных экипажах, хирурги только начинают осваивать новые методы лечения, а каждая сложная операция становится настоящим экспериментом.

Главный герой — талантливый хирург Джон Тэккери. Он постоянно ищет новые способы спасать пациентов, но одновременно пытается справиться с собственной зависимостью. Образ персонажа частично вдохновлен биографией знаменитого американского хирурга Уильяма Холстеда, который действительно был одним из пионеров современной медицины.

Это не просто сериал про врачей

Кадр из сериала «Больница Никербокер»

«Больница Никербокер» рассказывает не только о медицине. Авторы показывают расовое неравенство, социальные конфликты, бедность и жизнь Нью-Йорка начала прошлого века. При этом историческая атмосфера здесь проработана настолько тщательно, что каждый эпизод больше напоминает путешествие во времени.

Особого внимания заслуживают декорации, костюмы и медицинские процедуры. Создатели старались максимально достоверно показать уровень развития медицины той эпохи, поэтому многие операции выглядят очень натуралистично.

Почему стоит посмотреть после Доктора Хауса

Если «Доктор Хаус» строился вокруг медицинских загадок и блестящей логики главного героя, то «Больница Никербокер» берет совсем другим. Здесь нет современных технологий, зато есть постоянный риск, смелые эксперименты и ощущение, что каждый новый день может изменить историю медицины.

Именно поэтому сериал до сих пор остается одной из самых необычных медицинских драм последних лет. Он понравится тем, кто любит не только расследования болезней, но и сильные человеческие истории, в которых ошибки врача могут стоить пациенту жизни.

Фото: Кадр из сериала «Больница Никербокер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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