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Киноафиша Статьи До выхода 3 сезона «Кордона» остались считанные дни: рассказываем, что ждет Дымова в новых сериях

До выхода 3 сезона «Кордона» остались считанные дни: рассказываем, что ждет Дымова в новых сериях

30 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Кордон»

Фанаты сериала уже приготовились к просмотру новинки.

До премьеры третьего сезона «Кордона» остается совсем немного времени. Новые серии выйдут уже 10 августа, а исполнитель главной роли Петр Рыков приоткрыл завесу тайны и рассказал, чем продолжение удивит поклонников сериала.

Для Дымова главным испытанием станет не работа

Если в предыдущих сезонах Александру Дымову приходилось в основном бороться с преступниками и опасными обстоятельствами, то теперь в центре сюжета окажется его личная жизнь.

По словам Петра Рыкова, герою предстоит заново научиться доверять людям, искать внутреннюю опору и принимать непростые решения. Именно эти события станут для него куда более серьезным испытанием, чем очередные расследования.

Экшена меньше не станет

Впрочем, поклонникам детективной составляющей переживать не стоит.

В третьем сезоне зрителей вновь ждут расследования, погони и неожиданные сюжетные повороты. При этом, как отметил актер, сценаристы сделали больший акцент на человеческих отношениях и эмоциональных переживаниях героев, благодаря чему история стала более живой и глубокой.

Герой заметно изменился

Рыков также рассказал, что за время сериала его персонаж сильно изменился.

Если в первом сезоне Дымов часто действовал под влиянием эмоций и стремился любой ценой все исправить, то теперь он стал спокойнее, мудрее и научился смотреть на многие ситуации иначе.

Премьера третьего сезона «Кордона» состоится уже 10 августа. Судя по словам исполнителя главной роли, продолжение сохранит все, за что зрители полюбили сериал, но при этом уделит больше внимания внутренним переживаниям героев. Именно это, по мнению создателей, сделает новые серии еще более эмоциональными и напряженными.

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Фото: Кадр из сериала «Кордон»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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