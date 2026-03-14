До сих пор мурашки: прямо 100% нужно посмотреть испанский сериал — 6 серий на одном дыхании

Испанский сериал «Той ночью» (Esa noche) — это захватывающий проект, который определенно стоит увидеть каждому любителю хорошего кино.

Проект основан на бестселлере Sunday Times британской писательницы Джиллиан Макаллистер. Сценарий был адаптирован с учетом испанской культуры, действие перенесено из Италии в яркую и живописную Доминиканскую Республику, что придаёт истории свежесть и новые оттенки. Главные героини испанки, и это явно добавляет глубины и местного колорита в сюжет.

Шоураннером проекта выступает Джейсон Джордж, известный работой над такими хитами, как «Нарко» и «В ночь». Его опыт и видение помогают создать увлекательный гибрид, в котором переплетаются семейные драмы с захватывающими криминальными интригами. Это обещает нам не только напряженные моменты, но и глубокие эмоциональные переживания.А значит сериал будет многослойным и интересным для просмотра.

Проект состоит из одного сезона, включающего 8 эпизодов, что идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в мир героев за короткое время. Словом, на вечер нам подойдет. Кроме того, съемки проходили в контрастных локациях, от солнечных пейзажей Доминиканской Республики до мрачных уголков Страны Басков.

«Той ночью» — это история, которая заставляет задуматься о сложных отношениях, семейных узах и последствиях выбора. Если вы ищете сериал, который сочетает в себе эмоциональную глубину и захватывающий сюжет, то стоит посмотреть новинку от Netflix. Мурашки обеспечены!