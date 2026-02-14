Меню
Киноафиша Статьи До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников

14 февраля 2026 18:08
Кадры из сериалов «Тверская», «Чужой», «Реализация»

Для тех, кто сильно скучает по Брагину.

16 февраля выходит пятый сезон «Первого отдела». Для тех, кто следит за работой Брагина и его команды, дата давно в календаре. Сериал держится не на трюках, а на следственной рутине, разговорах в кабинетах и цене каждого решения.

Если ждать эти дни тяжело, есть проекты с похожим настроением — про службу, давление и человеческий фактор.

«Тверская»

История майора Ивана Соболева (Иван Колесников), который из бойца СОБРа становится начальником угрозыска в Москве. Новый отдел принимает его настороженно, каждое действие приходится доказывать.

Как и в «Первом отделе», интрига строится на рабочем процессе: конфликтах внутри коллектива, сложных делах и давлении руководства. Два сезона и 30 серий спокойного, процедурного детектива.

«Чужой»

Герой Кирилла Плетнева скрывается от преследования и присваивает личность погибшего полицейского. Он вынужден расследовать преступления и одновременно спасать себя. Это история про жизнь под чужим именем, где любая ошибка критична. 16 серий, плотная структура, минимум отвлечений.

«Реализация»

Опер по фамилии Красавец пытается служить спокойно, но постоянно оказывается в центре криминальных историй. Петербург, разборки, похищения, заказные убийства. Герой не супермен, а уставший сотрудник системы, что роднит проект с «Первым отделом».

Эти сериалы не заменят премьеру 16 февраля, но помогут дождаться ее в привычной интонации — без глянца, с упором на работу следствия и людей в форме.

Фото: Кадры из сериалов «Тверская», «Чужой», «Реализация»
Екатерина Адамова
