До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве

18 сентября 2025 21:31
«Диспетчер» (2024)

Фильмы, где каждое действие героев может обернуться катастрофой.

Сентябрь выдался щедрым на премьеры триллеров. В сети уже можно найти три новинки в хорошем качестве, о которых говорят зрители: они разные по стилю, но объединяет одно — невозможно предсказать, чем закончится история.

«Диспетчер»

Фильм Дэвида Маккензи с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс переносит зрителя в мир посредников, решающих конфликты между корпорациями и разоблачителями.

Главный герой Том оказывается втянут в историю с женщиной, у которой есть документы, стоящие жизни.

Это не просто драма о «решалах» — это игра со смертельно высокими ставками. Критики высоко отмечают напряжённую атмосферу и убедительную игру актёров.

«Ярость»

Режиссёр Пол Помпа III показывает, как личная драма превращается в угрозу новой трагедии. Ник выходит из тюрьмы, но его встречает удар — любимая уже с другим, причём этот «другой» — его инспектор.

По словам зрителей, фильм буквально «выдавливает злость из экрана», а напряжение растёт от сцены к сцене.

«Смена»

Макс Нис превращает ночную работу охранника на складе в психологический кошмар. Том замечает, что женщина, которую он привык видеть с мужем, уходит одна. Куда делся её спутник?

Любопытство быстро перерастает в опасное расследование. Фильм хвалят за саспенс и умение заставить зрителя чувствовать тревогу от самых обычных деталей, пишет дзен-канал КИНОМАНЬЯК.

Что говорят рейтинги

Фильм IMDb Свежесть Rotten Tomatoes
«Диспетчер» 7.0 78 % fresh
«Ярость» 6.8 72 % fresh
«Смена» 6.5 70 % fresh

Фото: Кадр из фильма «Диспетчер» (2024)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
