До последнего кадра — непредсказуемо: три триллера сентября, доступные онлайн в хорошем качестве

Сентябрь выдался щедрым на премьеры триллеров. В сети уже можно найти три новинки в хорошем качестве, о которых говорят зрители: они разные по стилю, но объединяет одно — невозможно предсказать, чем закончится история.
«Диспетчер»
Фильм Дэвида Маккензи с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс переносит зрителя в мир посредников, решающих конфликты между корпорациями и разоблачителями.
Главный герой Том оказывается втянут в историю с женщиной, у которой есть документы, стоящие жизни.
Это не просто драма о «решалах» — это игра со смертельно высокими ставками. Критики высоко отмечают напряжённую атмосферу и убедительную игру актёров.
«Ярость»
Режиссёр Пол Помпа III показывает, как личная драма превращается в угрозу новой трагедии. Ник выходит из тюрьмы, но его встречает удар — любимая уже с другим, причём этот «другой» — его инспектор.
По словам зрителей, фильм буквально «выдавливает злость из экрана», а напряжение растёт от сцены к сцене.
«Смена»
Макс Нис превращает ночную работу охранника на складе в психологический кошмар. Том замечает, что женщина, которую он привык видеть с мужем, уходит одна. Куда делся её спутник?
Любопытство быстро перерастает в опасное расследование. Фильм хвалят за саспенс и умение заставить зрителя чувствовать тревогу от самых обычных деталей, пишет дзен-канал КИНОМАНЬЯК.
Что говорят рейтинги
|Фильм
|IMDb
|Свежесть Rotten Tomatoes
|«Диспетчер»
|7.0
|78 % fresh
|«Ярость»
|6.8
|72 % fresh
|«Смена»
|6.5
|70 % fresh
Также прочитайте: Лучшие мини-сериалы в жанре хоррора последних лет: обычно у ужастиков нет таких высоких рейтингов, но эти — исключение