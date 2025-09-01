Для тех, кто скучает по «Крепкому орешку»: 5 современных боевиков, которые сохранили брутальность 90‑х

Меню
1 сентября 2025 09:25
Кадры из фильмов «Джон Уик», «Закатать в асфальт», «Хороший, плохой, коп»

Ленты взяли лучшее из прошлого.  

Некоторые современные боевики удивительным образом сохранили дух 90‑х — ту самую грубую энергетику. Режиссёры сознательно уходят от излишней полировки, возвращаясь к небрежности: рукопашные схватки без компьютерной графики, живые трюки и персонажи с грубоватым, но человечным обаянием.

Зритель получает хаотичные погони, дерзкие диалоги и атмосферу непредсказуемости, которую так ценили в кино 30 лет назад. Собрали 5 таких картин.

«Джон Уик»

«Джон Уик» стал современной легендой боевого кино. История бывшего наёмника, мстящего за убитого пса, кажется простой, но именно в этой простоте скрыта её сила. Фильм возродил любовь к олдскульной эстетике — сложной хореографии драк, длинным планам без лишнего монтажа и атмосфере тотального противостояния.

Бывшие каскадёры Чад Стахелски и Дэвид Литч создали целую вселенную. Успех породил четыре основные части и спин-оффы, доказав, что зрители жаждут настоящего экшена.

Кадр из фильма «Джон Уик»

«Никто»

«Никто» прекрасно играет на контрастах. Герой Боба Оденкёрка кажется заурядным семьянином, пока не приходит момент проявить скрытые навыки.

Умный кастинг стал ключом к успеху — актер, известный по сложным драматическим ролям, неожиданно раскрылся как экшен-персонаж. Фильм доказывает, что настоящая брутальность часто скрывается там, где её меньше всего ожидают.

Кадр из фильма «Никто»

«Закатать в асфальт»

«Закатать в асфальт» продолжает традиции жёсткого криминального кино. Двое полицейских, отстранённых за жёсткое задержание, уходят в криминал и сталкиваются с беспощадной бандой.

Мел Гибсон в главной роли становится живым мостом к эстетике 90‑х — его уставший, но гордый коп словно вышел из классических боевиков той эпохи.

Кадр из фильма «Закатать в асфальт»

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» — это чистейший экшен. Сюжет прост: наёмник должен спасти сына наркобарона из рук коррумпированных полицейских. Но очень скоро становится ясно, что предатели везде, а доверять нельзя никому.

Режиссёр Сэм Харгрейв, бывший каскадёр, сделал ставку на визуал. Фильм превращается в бесконечную гонку с непрерывными боями, где главный герой сражается против целых армий. Там даже есть 12-минутная сцена драки, снятая без склеек.

Кадр из фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

«Хороший, плохой, коп»

«Хороший, плохой, коп» закручивает напряжённый сюжет в замкнутом пространстве полицейского участка. В камере оказываются двое опасных преступников, готовых уничтожить друг друга, а к зданию приближается психопат-киллер. Женщине-полицейскому приходится выбирать, кому из заключённых можно доверять, чтобы выжить.

Фрэнк Грилло и Джерард Батлер одинаково харизматичны и не позволяют зрителю сразу определить истинные намерения их персонажей, пишет «Лайфхакер».

Кадр из фильма «Хороший, плохой, коп»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что 75 000 000 зрителей выбрали самый странный боевик лета.

Фото: Кадры из фильмов «Джон Уик» (2014), «Никто» (2021), «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (2020), «Закатать в асфальт» (2018), «Хороший, плохой, коп» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
