Для тех, кто скучает по «Крепкому орешку»: 5 современных боевиков, которые сохранили брутальность 90‑х

Некоторые современные боевики удивительным образом сохранили дух 90‑х — ту самую грубую энергетику. Режиссёры сознательно уходят от излишней полировки, возвращаясь к небрежности: рукопашные схватки без компьютерной графики, живые трюки и персонажи с грубоватым, но человечным обаянием.

Зритель получает хаотичные погони, дерзкие диалоги и атмосферу непредсказуемости, которую так ценили в кино 30 лет назад. Собрали 5 таких картин.

«Джон Уик»

«Джон Уик» стал современной легендой боевого кино. История бывшего наёмника, мстящего за убитого пса, кажется простой, но именно в этой простоте скрыта её сила. Фильм возродил любовь к олдскульной эстетике — сложной хореографии драк, длинным планам без лишнего монтажа и атмосфере тотального противостояния.

Бывшие каскадёры Чад Стахелски и Дэвид Литч создали целую вселенную. Успех породил четыре основные части и спин-оффы, доказав, что зрители жаждут настоящего экшена.

«Никто»

«Никто» прекрасно играет на контрастах. Герой Боба Оденкёрка кажется заурядным семьянином, пока не приходит момент проявить скрытые навыки.

Умный кастинг стал ключом к успеху — актер, известный по сложным драматическим ролям, неожиданно раскрылся как экшен-персонаж. Фильм доказывает, что настоящая брутальность часто скрывается там, где её меньше всего ожидают.

«Закатать в асфальт»

«Закатать в асфальт» продолжает традиции жёсткого криминального кино. Двое полицейских, отстранённых за жёсткое задержание, уходят в криминал и сталкиваются с беспощадной бандой.

Мел Гибсон в главной роли становится живым мостом к эстетике 90‑х — его уставший, но гордый коп словно вышел из классических боевиков той эпохи.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» — это чистейший экшен. Сюжет прост: наёмник должен спасти сына наркобарона из рук коррумпированных полицейских. Но очень скоро становится ясно, что предатели везде, а доверять нельзя никому.

Режиссёр Сэм Харгрейв, бывший каскадёр, сделал ставку на визуал. Фильм превращается в бесконечную гонку с непрерывными боями, где главный герой сражается против целых армий. Там даже есть 12-минутная сцена драки, снятая без склеек.

«Хороший, плохой, коп»

«Хороший, плохой, коп» закручивает напряжённый сюжет в замкнутом пространстве полицейского участка. В камере оказываются двое опасных преступников, готовых уничтожить друг друга, а к зданию приближается психопат-киллер. Женщине-полицейскому приходится выбирать, кому из заключённых можно доверять, чтобы выжить.

Фрэнк Грилло и Джерард Батлер одинаково харизматичны и не позволяют зрителю сразу определить истинные намерения их персонажей, пишет «Лайфхакер».

