Киноафиша Статьи Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной

Диверсанты, шпионы и бандиты: 7 крутых сериалов о сыщиках в годы Великой Отечественной

2 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Атом»

Расследования под грохот снарядов.

Война — это не только фронт и танковые атаки. Это еще и преступления, предательства, диверсии, которые нужно раскрывать здесь и сейчас. В современных российских сериалах следователи и разведчики работают не в мирное время, а под грохот канонады и от их решений зависит гораздо больше, чем просто раскрытое дело.

Когда расследование — часть фронта

В «По следу зверя» (12 серий, 18+) действие разворачивается в 1943 году. Два брата-разведчика ищут немецкую диверсионную группу перед Курской битвой. Но охота за врагом осложняется личным конфликтом: один подозревает другого в измене.

«Банда „Зиг-заг“» (10 серий, 16+) переносит в блокадный Ленинград 1941 года. Ограбления продовольственных машин и фальшивые талоны — лишь верхушка айсберга. За этим скрывается куда более опасный замысел, основанный на реальных фактах.

Наука, диверсии и враг в тылу

В «Атоме» (8 серий, 16+) 1942 год — время тайной гонки за ядерным оружием. Пока ученые во главе с Курчатовым работают в лаборатории, разведка добывает данные о западных разработках.

«Враг у ворот» (8 серий, 18+) показывает Москву 1941 года. Освобожденный из тюрьмы капитан МУРа возвращается к расследованиям, когда столицу раздирают преступность и диверсанты, пишет автор Дзен-канала Global Cinema.

Разведчики за границей и подполье

  • «Берлинская жара» (8 серий, 18+) — интеллектуальная дуэль советского агента с гестапо в 1943 году.
  • «Аллигатор» (8 серий, 18+) переносит в Алма-Ату, ставшую центром эвакуации и притяжения шпионов.
  • «Таганрог» (8 серий, 18+) соединяет 1941 год и современность: подполье в оккупации и расследование спустя десятилетия.

Эти проекты показывают войну не только как поле боя, но и как пространство сложных моральных выборов. И каждый эпизод напоминает: в военное время правда добывается куда тяжелее — и цена ошибки слишком высока.

Фото: Кадр из сериала «Атом»
Екатерина Адамова
