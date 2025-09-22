Дикарей на этих пляжах уже не встретить: что сейчас с местами съемок самого «курортного» советского фильма «Три плюс два»

Советская комедия «Три плюс два» — это не просто история про отпуск на море. Это настоящее путешествие в крымские пейзажи 60-х, которые стали едва ли не главными героями фильма.

Лазурные бухты, дикие пляжи и скалистые берега — самое приятное, что современные туристы до сих пор могут найти те самые места. Правда, некоторые локации все же изменились.

Поселок Новый Свет

Именно здесь, в Зелёной бухте, герои разбили свой лагерь — в начале 60-х это было дикое и живописное место с прозрачной водой и пустынными пляжами.

Сегодня прямо к воде уже не подъехать, как это сделали герои, да и с палатками там уже не отдыхают, но пейзажи остались теми же: узнаваемый склон горы Коба-Кая и массив Куш-Кая, на фоне которого друзья давали свою клятву «остаться дикарями».

А ещё там до сих пор лежит большой прибрежный камень — тот самый, у которого ловил рыбу доктор Сундуков.

Дороги Крыма

Крымские дороги в «Три плюс два» — это отдельный персонаж. Именно по ним мчался знаменитый «Запорожец» Зои и Наташи, оставляя за окном то горные серпантины, то морские пейзажи.

Снимали эти эпизоды в самых живописных уголках полуострова — около Весёлого, Приветного и на Ливадийском шоссе в Ялте.

Алушта и Судак

Алушта и Судак, хоть и находятся на рассстоянии друг от друга, на экране слились в один уютный приморский городок. Сначала зрители видят шумный пляж Алушты, а уже в следующей сцене Наташа и Вадим словно телепортируются — их диалог происходит то на автовокзале Алушты, то за столиком ресторана в Судаке.

И всё это на фоне узнаваемых пейзажей: величественной Генуэзской крепости, горы Сокол и живописного мыса Капчик.

Съемки в Ленинграде и Риге

Съёмки проходили не только в Крыму — создатели ловко смешали натурные виды с павильонными. Например, сцены в цирке, где Зоя работает укротительницей, снимали в Ленинградском цирке. Наталья Фатеева лично выходила к тиграм, правда, под чутким присмотром самого Вальтера Запашного.

А уютные диалоги в машине и ночёвки в палатке и вовсе снимали в Риге, на местной киностудии. Благодаря мастерству операторов и монтажёров, зрители и не заметили, что актёры сидят не у моря, а в павильоне.

