Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дикарей на этих пляжах уже не встретить: что сейчас с местами съемок самого «курортного» советского фильма «Три плюс два»

Дикарей на этих пляжах уже не встретить: что сейчас с местами съемок самого «курортного» советского фильма «Три плюс два»

22 сентября 2025 08:56
Кадр из фильма «Три плюс два»

Туристы часто осматривают знаковые локации.

Советская комедия «Три плюс два» — это не просто история про отпуск на море. Это настоящее путешествие в крымские пейзажи 60-х, которые стали едва ли не главными героями фильма.

Лазурные бухты, дикие пляжи и скалистые берега — самое приятное, что современные туристы до сих пор могут найти те самые места. Правда, некоторые локации все же изменились.

Кадр из фильма «Три плюс два»

Поселок Новый Свет

Именно здесь, в Зелёной бухте, герои разбили свой лагерь — в начале 60-х это было дикое и живописное место с прозрачной водой и пустынными пляжами.

Сегодня прямо к воде уже не подъехать, как это сделали герои, да и с палатками там уже не отдыхают, но пейзажи остались теми же: узнаваемый склон горы Коба-Кая и массив Куш-Кая, на фоне которого друзья давали свою клятву «остаться дикарями».

Кадр из фильма «Три плюс два»

А ещё там до сих пор лежит большой прибрежный камень — тот самый, у которого ловил рыбу доктор Сундуков.

Дороги Крыма

Крымские дороги в «Три плюс два» — это отдельный персонаж. Именно по ним мчался знаменитый «Запорожец» Зои и Наташи, оставляя за окном то горные серпантины, то морские пейзажи.

Снимали эти эпизоды в самых живописных уголках полуострова — около Весёлого, Приветного и на Ливадийском шоссе в Ялте.

Алушта и Судак

Алушта и Судак, хоть и находятся на рассстоянии друг от друга, на экране слились в один уютный приморский городок. Сначала зрители видят шумный пляж Алушты, а уже в следующей сцене Наташа и Вадим словно телепортируются — их диалог происходит то на автовокзале Алушты, то за столиком ресторана в Судаке.

Кадр из фильма «Три плюс два»

И всё это на фоне узнаваемых пейзажей: величественной Генуэзской крепости, горы Сокол и живописного мыса Капчик.

Съемки в Ленинграде и Риге

Съёмки проходили не только в Крыму — создатели ловко смешали натурные виды с павильонными. Например, сцены в цирке, где Зоя работает укротительницей, снимали в Ленинградском цирке. Наталья Фатеева лично выходила к тиграм, правда, под чутким присмотром самого Вальтера Запашного.

А уютные диалоги в машине и ночёвки в палатке и вовсе снимали в Риге, на местной киностудии. Благодаря мастерству операторов и монтажёров, зрители и не заметили, что актёры сидят не у моря, а в павильоне.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Три плюс два» вместо Миронова должен был сыграть известный юморист.

Фото: Кадры из фильма «Три плюс два» (1963)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше