Киноафиша Статьи 5 причин за и против новинки с Ди Каприо: за что хвалят и ругают свежий боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

17 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Зрители и кинокритики нашли как плюсы, так и весомые минусы.

У Пола Томаса Андерсона всё как всегда — масштабно, сложно и красиво. Новый фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо называют лучшей работой режиссёра со времён «Нефти». Но восторги критиков разделяют не все: кто-то видит шедевр, кто-то — политический манифест.

Мы изучили рецензии кинокритиков, реакцию зрителей и споры в соцсетях — и собрали 5 причин, почему фильм стоит посмотреть, и 5, почему он может раздражать.

5 причин смотреть

  1. Ди Каприо в новой ипостаси. Его герой — не блистательный спаситель, а уставший отец, который выбирает не бунт, а дочь. Этот образ — тихий, трезвый, человечный — идёт актёру больше, чем любые оскаровские трагедии.

  2. Актёрский состав. Шон Пенн мерзко великолепен, Бенисио дель Торо — как моральный якорь среди хаоса, а молодая Чейз Инфинити уверенно держится рядом с легендами.

  3. Режиссура. Андерсон снимает революцию как симфонию — пыль, дым, длинные планы, гипнотическая операторская работа. Даже сцена погони здесь выглядит как произведение искусства.

  4. Политика без плакатов. Картина не учит, не осуждает — просто показывает людей, которых перемалывает история. В этом и сила: никаких лозунгов, только живые противоречия.

  5. Редкое “большое кино”. Почти три часа, но скучать не приходится. Напряжение растёт как ток, а диалоги звучат будто из пьесы, где каждая фраза — удар в сердце.

5 причин не смотреть

  1. Медленный старт. Первый час можно принять за разминку — не все доживут до того момента, когда фильм действительно захватывает.

  2. Слишком умное кино. Андерсон любит многослойность: философия, политика, личная драма — не всем под силу разбирать это без усталости.

  3. Отсутствие героев. Никому не сочувствуешь до конца. Все в разной степени виноваты — и это утомляет.

  4. Невесёлое зрелище. В кадре — депрессия, усталость, алкоголь и утраты. Катарсиса нет, финал оставляет только горечь.

  5. Ди Каприо снова страдает. Без харизмы, без драйва, без надежды — просто человек, потерявший смысл. Кому-то это мощно, кому-то — тяжело.

«Битва за битвой» — не фильм на вечер, а испытание внимательности и совести. Его нужно смотреть не ради развлекательного эффекта, а ради ощущения, что настоящее кино ещё способно говорить с нами без компромиссов. Ди Каприо страдает снова — и, как всегда, делает это красиво.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что информация о русских корнях ДаКаприо сильно преувеличена.

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Екатерина Адамова
