Деймон Таргариен жив? Фанатская теория объясняет, почему он мог стать Трехглазым вороном

15 октября 2025 21:31
Кадр из сериала «Дом Дракона», «Игра престолов»

Зрители нашли способ связать «Дом дракона» с «Игрой престолов» — и утверждают, что в финале второго сезона был прямой намёк.

После финала второго сезона «Дома дракона» зрители спорят, что именно означали видения Деймона Таргариена.

В эпизоде «Королева, которой никогда не было» он видит Дейнерис, Белого Ходока и Трёхглазого ворона. Фанаты уверены: это не просто аллегории.

По версии автора дзен-канала «Джедай из Шира», сериал может намекать, что Деймон выжил и стал одним из предыдущих Трёхглазых воронов.

Таинственная смерть у Божьего ока

Согласно книге «Пламя и кровь», Деймон погибает в битве с Эймондом Таргариеном над озером Глаз Бога.

После падения драконов Караксеса и Вхагар тела обоих всадников не находят. Именно этот пробел позволил фанатам строить версии: кто-то считает, что он сбежал, другие — что был спасён магией.

Отсутствие тела даёт авторам сериала пространство для интерпретации.

От воина к хранителю памяти

«Джедай из Шира» отмечает, что сериал уже заложил намёки на связь Деймона с древней магией Вестероса.

Его видения в Харренхолле проходят возле деревьев с ликами — тех самых, через которые действует Трёхглазый ворон. А сам Деймон, как и Бран Старк, переживает сны и видит прошлое.

Кроме того, их связывает меч Тёмная Сестра, который позже достанется Бриндену Риверсу — первому известному Ворону.

Почему теория работает

В отличие от старой гипотезы о том, что Деймон якобы Король Ночи, идея о его превращении в Трёхглазого ворона не противоречит канону.

В «Игре престолов» Бран говорит, что до него было много Воронов, а значит, Деймон мог быть одним из них.

Тем не менее многие зрители считают, что финал истории Деймона в «Доме дракона» уже достаточно силён сам по себе и не требует продолжения — он останется одной из самых загадочных фигур Таргариенов.

Также прочитайте: Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

Фото: Кадр из сериала «Дом Дракона», «Игра престолов»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
