Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт

Его образ на изображениях был преувеличен.

Портрет Александра Сергеевича Пушкина способен узнать едва ли не каждый житель России. «Солнце русской поэзии» — образ, который прочно отпечатался в памяти и взрослых, и детей.

На большинстве прижизненных и посмертных изображений классик предстаёт перед зрителем в неизменном амплуа: смуглый мужчина с горящим карим взглядом, вьющимися тёмными локонами и характерными бакенбардами.

Именно такой облик годами транслировало и кино — актёрам, которым доверяли роль гения русской литературы, приходилось соответствовать этому устоявшемуся шаблону. К примеру, так выглядел Юра Борисов в ленте «Пророк. История Александра Пушкина».

Однако реальная внешность поэта способна немало удивить. Оказывается, вплоть до совершеннолетия будущий автор «Евгения Онегина» был самым настоящим блондином.

Его волосы потемнели значительно позже — и в этом нет ничего необычного, если вспомнить, что его мать отличалась светлыми локонами.

В зрелые годы шевелюра Пушкина была не чёрной, а тёмно-русой. Бакенбарды при этом выглядели даже на тон светлее. А ещё многие современники подчёркивали, что у поэта были яркие, почти пронзительные голубые глаза.

Что касается легендарных корней от арапа Петра Великого, то они сказались вовсе не на внешних чертах, а на темпераменте. Люди из окружения Пушкина описывали его как человека необузданного, взрывного и невероятно деятельного. В детстве он рос неуклюжим и своенравным мальчишкой, который без колебаний ввязывался в любые стычки и споры.