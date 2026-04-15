Русский English
Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт

15 апреля 2026 13:46
Его образ на изображениях был преувеличен.

Портрет Александра Сергеевича Пушкина способен узнать едва ли не каждый житель России. «Солнце русской поэзии» — образ, который прочно отпечатался в памяти и взрослых, и детей.

На большинстве прижизненных и посмертных изображений классик предстаёт перед зрителем в неизменном амплуа: смуглый мужчина с горящим карим взглядом, вьющимися тёмными локонами и характерными бакенбардами.

Именно такой облик годами транслировало и кино — актёрам, которым доверяли роль гения русской литературы, приходилось соответствовать этому устоявшемуся шаблону. К примеру, так выглядел Юра Борисов в ленте «Пророк. История Александра Пушкина».

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Однако реальная внешность поэта способна немало удивить. Оказывается, вплоть до совершеннолетия будущий автор «Евгения Онегина» был самым настоящим блондином.

Его волосы потемнели значительно позже — и в этом нет ничего необычного, если вспомнить, что его мать отличалась светлыми локонами.

В зрелые годы шевелюра Пушкина была не чёрной, а тёмно-русой. Бакенбарды при этом выглядели даже на тон светлее. А ещё многие современники подчёркивали, что у поэта были яркие, почти пронзительные голубые глаза.

Что касается легендарных корней от арапа Петра Великого, то они сказались вовсе не на внешних чертах, а на темпераменте. Люди из окружения Пушкина описывали его как человека необузданного, взрывного и невероятно деятельного. В детстве он рос неуклюжим и своенравным мальчишкой, который без колебаний ввязывался в любые стычки и споры.

Фото: Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025), Legion-Media
Светлана Левкина
