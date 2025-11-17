Меню
Дети Леса все подстроили: фанаты «Игры престолов» нашли доказательство, что Бран не спаситель, а новый Король Ночи

17 ноября 2025 07:00
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)

Самая мрачная теория о мире Вестероса переворачивает представление о добре и зле.

Пока зрители спорят о неоднозначном финале «Игры престолов», фанаты снова пересматривают сцены с Браном Старком — и находят в них не случайность, а тщательно спланированный путь к катастрофе.

Согласно популярной теории, древний народ Детей Леса вовсе не помогал Брану, а с самого начала вёл его к судьбе нового Короля Ночи.

Падение, которое не было случайностью

Всё начинается с падения Брана из башни Винтерфелла. Там, где он якобы случайно застал Джейме и Серсею, фанаты видят руку магии. Вороны, которых мальчик кормил, вели себя слишком разумно — они не просто наблюдали, а направляли.

Впоследствии именно через воронов с Браном связывается Кровавый Ворон, древний маг и союзник Детей Леса. Его появление в снах мальчика — не утешение, а контроль.

Дорога за Стену и ритуал в пещере

Когда Бран теряет возможность ходить, начинается вербовка. Жойен Рид испытывает видения, которые подталкивают его привести Брана к пещере за Стеной. Там, где обитают Дети Леса, начинается трансформация — физическая и духовная.

Жойен гибнет, и фанаты уверены: его смерть не случайна. Она стала частью древнего ритуала, призванного усилить связь Брана с силами, которые управляют мёртвыми.

Общий источник силы

Король Ночи, Бран и Дети Леса — три стороны одной магии, питаемой чардревами. Из этих древ деревьев видят прошлое и будущее, общаются через животных и влияют на события.

Не случайно и Короля Ночи создали именно Дети Леса, вонзив обсидиановый клинок в грудь. Возможно, с тех пор они не враги, а звенья одной цепи.

Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)

Пророчество Старков повторяется

Старая Нэн рассказывала Брану легенду о Короле Ночи, которого победил его брат из Винтерфелла. Теперь история может замкнуться: Бран, ведомый Кровавым Вороном, становится новым воплощением древнего зла.

И, как сто лет назад, остановить его сможет только другой Старк — тот, кто ещё помнит, что значит быть человеком.

Когда спасение — это подмена

После встречи с Кровавым Вороном Бран меняется: он холоден, равнодушен, говорит чужими словами. Мира Рид прямо говорит ему: «Ты умер в той пещере».

Возможно, она права. Брана больше нет. Остался лишь сосуд, в котором живёт сила, желающая вернуть Вестерос к вечной зиме.

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Также прочитайте: Причина, по которой Якен выбрал Арью на самом деле очевидная, если знать, как работает орден Безликих

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
