Дело не только в отказе Робба: почему Уолдер Фрей на самом деле предал Старков и устроил резню на свадьбе — причина глубже

Красная свадьба навсегда вошла в историю «Игры престолов» как один из самых шокирующих моментов сериала. Многие зрители до сих пор уверены, что Уолдер Фрей устроил резню исключительно из-за обиды на Робба Старка, который нарушил обещание и отказался жениться на его дочери. Но причины предательства были куда глубже.

Фреи всегда чувствовали себя людьми второго сорта

Несмотря на богатство и влияние, дом Фреев никогда не пользовался уважением старой знати Вестероса. Другие великие дома гордились древними родословными, тогда как Фреев считали выскочками, сумевшими разбогатеть благодаря выгодному расположению Близнецов.

Для Уолдера это было болезненной темой всю жизнь. Старый лорд мечтал сделать свою семью частью высшей аристократии и наконец добиться признания, которого Фреи были лишены на протяжении многих поколений.

Робб Старк подарил ему надежду

Когда Король Севера согласился породниться с Фреями, Уолдер увидел шанс всей своей жизни. Если бы Робб победил в войне и сохранил корону, кровь Фреев оказалась бы в правящей династии Севера.

Но затем Старк женился на другой женщине. Для большинства это выглядело как нарушение политической договорённости, а для Уолдера стало крушением мечты, к которой он шёл десятилетиями. Именно тогда обида начала превращаться в нечто гораздо более опасное.

Красная свадьба стала большой ошибкой

Уолдер рассчитывал, что союз с Ланнистерами принесёт его дому власть, земли и долгожданное уважение. Формально так и произошло: после гибели Робба Старка положение Фреев заметно укрепилось.

Проблема заключалась в другом. Нарушив древний закон гостеприимства, Фрей навсегда превратил свою фамилию в символ предательства. В итоге он получил влияние, о котором мечтал, но так и не добился главного — уважения.

Возможно, именно в этом и заключается главная ирония истории Уолдера Фрея. Он хотел возвысить свой дом над всеми, кто смотрел на него свысока, а в результате сделал фамилию Фрей одной из самых ненавистных во всём Вестеросе.