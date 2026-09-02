Даже у Ридли Скотта не все работы признаны шедеврами: этот фильм до сих пор называют «самым амбициозным провалом»

Ридли Скотт — режиссер, чьи фильмы во многом определили современную научную фантастику. «Чужой» и другие его работы давно стали классикой. Но фильмография Скотта не состоит из одних безусловных шедевров.

Среди его фантастических картин особняком стоит «Прометей» — возвращение режиссера во вселенную «Чужого», которое оказалось очень спорным.

Почему зрители не приняли «Прометея»

Главная проблема фильма заключается в том, что Скотт и сценарист Дэймон Линделоф решили не повторять знакомую формулу. Вместо простого приквела с привычными монстрами зрителям предложили историю космических исследователей, которые пытаются найти происхождение человечества и понять, что может привести его к гибели.

Звучит масштабно и даже интересно. Но именно здесь возникли проблемы.

Создатели хотели задавать экзистенциальные вопросы, а не давать на них готовые ответы. Для серьезной научной фантастики это вполне рабочий подход, однако зрители ждали от фильма еще и понятной истории во вселенной «Чужого».

В результате разные составляющие картины будто спорят друг с другом: рядом с философскими рассуждениями появляются жестокие и откровенно пугающие эпизоды, а некоторые поступки персонажей вызывают больше вопросов, чем сам сюжет.

Но фильм не так плох

При всем этом «Прометея» сложно назвать полным провалом. В картине есть действительно впечатляющие сцены ужаса.

Да и актерский состав у фильма оказался сильным. Но главным украшением картины стал Майкл Фассбендер в роли андроида Дэвида. Его персонаж получился настолько интереснее остальных, что постепенно буквально перетянул на себя все внимание.

В этом и заключается парадокс «Прометея»: фильм одновременно амбициозный и неудачный, странный и визуально впечатляющий.

Возможно, со временем его действительно начнут воспринимать мягче. Такие картины иногда получают вторую жизнь спустя годы, когда зрители уже не ждут от них того, чего они изначально не обещали.

А пока в фантастическом рейтинге Ридли Скотта «Прометей» остается на последнем месте. И, пожалуй, самое интересное — что даже его называют не просто плохим фильмом, а именно «амбициозным провалом», в котором всё-таки есть немало достойного.

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