Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 2022 году этот детективный сериал наделал много шума в Сети: наконец-то увидим дуэт Домогарова и Толстогановой на Первом канале

В 2022 году этот детективный сериал наделал много шума в Сети: наконец-то увидим дуэт Домогарова и Толстогановой на Первом канале

22 января 2026 18:37
«Капкан на судью»

История о власти, ошибках и их последствиях оказалась понятной и близкой аудитории.

Сериал «Капкан на судью» выходит в эфир Первого канала с 26 января. Детектив 2022 года уже успел пройти онлайн-проверку зрительским вниманием, получить рейтинг 7,1 на Кинопоиске и собрать десятки подробных отзывов, в которых проект активно обсуждают с интересом.

Сюжет

В центре истории — судья Андрей Нестеров. Во время празднования его юбилея пропадает несовершеннолетняя дочь.

Почти сразу становится ясно, что это не случайность и не бытовая история: исчезновение напрямую связано с одним из судебных решений, принятых много лет назад.

Расследование превращается для героя в личный суд над самим собой, где каждый шаг вскрывает прошлые компромиссы.

Что говорят зрители

Во многих отзывах повторяется мысль о том, что сериал не столько о расследовании, сколько о цене принципов.

«Даже у кристально чистых есть скелеты», — замечает один из комментаторов

Другой отзыв развивает ту же тему уже напрямую:

«Каждый поступается принципами, даже самый принципиальный, вопрос только в обстоятельствах».

Зрители отмечают, что эта линия — столкновение репутации и реальных поступков — удерживает внимание сильнее, чем сама детективная интрига.

«Капкан на судью»

Похвала без идеализации

Положительные отзывы чаще всего касаются структуры и вовлеченности. Один из зрителей пишет:

«Судьбы героев переплелись удивительным образом, и за этим интересно следить от серии к серии».

Отмечают и динамику, и актерский состав, особенно в первых эпизодах, где конфликт задается сразу и без раскачки.

Критика, которая тоже звучит

При этом сериал не воспринимают как безупречный. В отзывах встречаются и такие формулировки:

«Идея показалась нафталиновой, а переплетение персонажей — не всегда понятным».

Или более мягко:

«Интересно, но некоторые сюжетные моменты стали понятны раньше времени».

Однако даже критически настроенные зрители, как правило, не отказываются от просмотра и досматривают историю до финала.

Актеры

Главную роль исполнил Александр Домогаров в роли судьи. Зрители пишут, что Нестеров вызывает сложные эмоции — от сочувствия до раздражения.

В дуэте с ним работает Виктория Толстоганова, сыгравшая жену судьи. Следователя Забелина играет Александр Горбатов.

Также в сериале заняты Татьяна Лялина и Ангелина Загребина.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из сериала «Капкан на судью»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели «Последнюю статью журналиста» с Паламарчуком? Специально для НТВ создатель хита с рейтингом 8,1 подготовил кое-что поинтереснее Смотрели «Последнюю статью журналиста» с Паламарчуком? Специально для НТВ создатель хита с рейтингом 8,1 подготовил кое-что поинтереснее Читать дальше 22 января 2026
«Лэндмен» больше не будет прежним: третий сезон станет перезагрузкой для сериала – возможно даже возвращение Деми Мур «Лэндмен» больше не будет прежним: третий сезон станет перезагрузкой для сериала – возможно даже возвращение Деми Мур Читать дальше 21 января 2026
«Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился «Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился Читать дальше 20 января 2026
«Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка «Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка Читать дальше 20 января 2026
От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» Читать дальше 20 января 2026
Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Читать дальше 20 января 2026
«Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому «Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому Читать дальше 19 января 2026
Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Читать дальше 19 января 2026
Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Читать дальше 19 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше