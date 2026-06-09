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Киноафиша Статьи Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры

Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры

9 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма "Девчата" (1961)

Первое блюдо быстро замерзало и надо было срочно искать другое решение.

Фильм, который мы считаем эталоном советской душевности, — на самом деле полон кинотрюков. В «Девчатах» всё кажется настоящим: зима до костей, избушки на фоне тайги и добрейшая Тося с кастрюлей супа. Но, как это часто бывает в кино, за кадром кипела совсем иная правда. А вместо ароматного борща был банальный кипяток.

«Девчата» снимались в Ялте, Твери, на Урале, и даже в павильонах «Мосфильма». География впечатляющая, но проблема одна — зима в Ялте не ахти. А по сценарию — мороз, сугробы и пар изо рта. Приходилось выдумывать.

Чтобы зритель поверил в стужу, за дверью дежурил пиротехник и выпускал клубы белого дыма. Он играл роль морозного воздуха. А снег в Твери делали из ваты, политой лаком — чтобы блестела. Щедро добавляли нафталин: эстетика в обмен на аромат.

Кадр из фильма "Девчата" (1961)

Но главный обман — это «суп» Тоси. Помните сцену, где она угощает лесорубов горячим угощением, заботливо принеся кастрюлю прямо с печи? На самом деле всё было не так. Суп замерзал почти сразу, стоило его вынести на уральский мороз. А уж дымы и пар, как положено — никакие не шли. Смотрелось это невкусно и неубедительно.

Выход нашли простой и гениальный — в тарелки плеснули обычный кипяток. Пар пошёл, ложки задвигались, лицо Тоси засветилось заботой. Эпизод удался, и никто не заметил подмены. До сегодняшнего дня.

Так что, если вы вдруг захотите повторить «тот самый суп» по фильму — знайте: вы просто сварите себе кружку чая. Любите хорошее советское кино? Тогда предлагаем вспомнить еще один замечательный фильм «Формула любви» и 7 запоминающихся фраз из него.

Фото: Кадр из фильма "Девчата" (1961)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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