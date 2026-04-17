Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много

Сериал «Викинги» давно считается одной из самых популярных исторических драм. Высокие рейтинги, сильные персонажи и атмосфера сделали его любимцем зрителей по всему миру.
Но если смотреть на сериал с точки зрения истории, все оказывается не так однозначно. Эксперты уверены: многое в шоу сильно приукрашено.
Где сериал уходит от реальности
Историк Уильям Шорт обратил внимание на то, как в сериале показаны сражения. Например, сцены скрытых нападений выглядят эффектно, но, по его словам, викинги действовали иначе:
«Вряд ли они стали бы так подкрадываться к замку. Викинги действовали довольно прямолинейно».
Отдельная претензия — знаменитая «стена щитов». В сериале она показана как постоянная боевая формация, хотя в реальности использовалась иначе:
«Это было временное оборонительное построение, которое быстро собирали и так же быстро разбирали».
Что не так с кораблями и походами
Еще один момент, который вызвал вопросы, — путешествия викингов. В сериале герои буквально перетаскивают корабли через горы, чтобы попасть в нужное место.
По словам Шорта, это выглядит зрелищно, но не имеет смысла. Настоящие драккары были устроены так, что могли легко идти по рекам, и именно это делало их уникальными.
Почему сериал все равно любят
Несмотря на критику, Викинги остается сильной драмой. В нем есть реальные имена, знакомые события и дух эпохи, пусть и переработанный.
Сам эксперт оценил сериал сдержанно:
«В сериале есть исторические имена и места, но многое происходит как будто в альтернативной реальности».
Но для зрителей это не так важно — ведь в первую очередь они смотрят не документалку, а захватывающую историю.