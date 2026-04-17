Даже стена щитов — полная чушь: историк по косточкам разобрал культовый сериал «Викинги» — косяков много

Зрители любят его не за историческую достоверность.

Сериал «Викинги» давно считается одной из самых популярных исторических драм. Высокие рейтинги, сильные персонажи и атмосфера сделали его любимцем зрителей по всему миру.

Но если смотреть на сериал с точки зрения истории, все оказывается не так однозначно. Эксперты уверены: многое в шоу сильно приукрашено.

Где сериал уходит от реальности

Историк Уильям Шорт обратил внимание на то, как в сериале показаны сражения. Например, сцены скрытых нападений выглядят эффектно, но, по его словам, викинги действовали иначе:

«Вряд ли они стали бы так подкрадываться к замку. Викинги действовали довольно прямолинейно».

Отдельная претензия — знаменитая «стена щитов». В сериале она показана как постоянная боевая формация, хотя в реальности использовалась иначе:

«Это было временное оборонительное построение, которое быстро собирали и так же быстро разбирали».

Что не так с кораблями и походами

Еще один момент, который вызвал вопросы, — путешествия викингов. В сериале герои буквально перетаскивают корабли через горы, чтобы попасть в нужное место.

По словам Шорта, это выглядит зрелищно, но не имеет смысла. Настоящие драккары были устроены так, что могли легко идти по рекам, и именно это делало их уникальными.

Почему сериал все равно любят

Несмотря на критику, Викинги остается сильной драмой. В нем есть реальные имена, знакомые события и дух эпохи, пусть и переработанный.

Сам эксперт оценил сериал сдержанно:

«В сериале есть исторические имена и места, но многое происходит как будто в альтернативной реальности».

Но для зрителей это не так важно — ведь в первую очередь они смотрят не документалку, а захватывающую историю.