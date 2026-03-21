Даже после финала «Властелина колец» Средиземье не покинуло зло: Толкин не зря предсказывал — главная битва еще впереди

Это было бы эпичнее, чем все предыдущие баталии.

Мало кто знает, но у «Властелина колец» могло появиться продолжение. И судя по задумкам Толкина, история могла привести к возвращению куда более опасного зла, чем Саурон.

Кто такой Моргот и почему он важнее Саурона

Главным антагонистом «Властелина колец» был Саурон, но в мире Толкина он далеко не самый сильный злодей. Его учитель — Моргот — считается первичным источником зла во всём легендариуме.

Моргот был одним из Валар — высших существ, тогда как Саурон принадлежал к более низшему уровню майар. Именно Моргот когда-то «склонил Саурона на Тёмную сторону», и его потенциальное возвращение означало бы угрозу куда более масштабную.

Что известно о «Новой тени»

Продолжение должно было называться «Новая тень» и разворачиваться уже после событий «Властелина колец», в Четвёртую Эпоху. Толкин описывал эту историю как более мрачную и приземлённую. В центре сюжета — люди и их внутренние конфликты, а не глобальные войны с древним злом.

При этом в письме 1964 года он упоминал появление тайных культов и даже «сатанинской религии», распространяющейся в Гондоре.

Как Моргот мог вернуться

Логично предположить, что эти культы могли быть связаны с Морготом. В мифологии Толкина он во многом соответствует образу падшего божества, поэтому именно ему могли поклоняться последователи.

Сам Моргот после Войны Гнева был изгнан за пределы мира через Врата Ночи. Однако существовало пророчество о его возвращении в финальной битве — Дагор Дагорате.

И хотя люди вряд ли могли напрямую освободить его, их действия могли стать первым шагом к этому событию.

Почему Толкин отказался от идеи

Несмотря на интересную концепцию, Толкин быстро оставил «Новую тень», передает дзен-канал «Джедай из Шира». Он считал, что история получается слишком мрачной и лишённой той эпичности, которая была в оригинале.

Вместо борьбы с абсолютным злом акцент смещался на моральное разложение людей — и именно это стало главным конфликтом.

Тем не менее сама идея остаётся интригующей: возможно, даже без полноценного возвращения Моргота его тень всё равно продолжала бы влиять на мир Средиземья.