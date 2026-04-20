Даже не догадаетесь: зачем на самом деле в СССР клеили газеты под обои

20 апреля 2026 08:56
Кадр из фильма «12 стульев» (1971)

Сразу детство вспоминается.

В советские времена многие люди использовали газеты под обоями. Существует мнение, что наши родители прибегали к этому методу из-за дефицита строительных материалов. Однако на самом деле это была вынужденнаямера, решающая сразу несколько проблем, связанных с типовыми панельными домами.

Сегодня это может показаться странным. Зачем же в СССР клеили газеты под обои, тратя на это столько времени и усилий? Современному человеку легко объяснить это традицией, возникшей в условиях дефицита. Якобы, нормальных материалов не было, и приходилось импровизировать. Но если углубиться в строительные нормы и химию тех времен, становится ясно, что причина была иной.

«Экологически чистый» клейстер, который готовили на кухнях, стал одним из ключевых факторов этой клейки. Дело в том, что в советское время найти качественный обойный клей было крайне сложно. Большинство людей делали его сами из пшеничной муки или картофельного крахмала, заваренных в кипятке до получения густой массы. Этот клейстер был экологически безопасным, но специфичным по отношению к минеральным поверхностям. Если такой крахмальный состав нанести на бетонную плиту или цементную штукатурку, вода из него быстро впитывалась в стену, а клей пересыхал, превращаясь в пыль. В результате обои отваливались через несколько дней. Газета же выступала в роли поддержки. Тонкая и пористая, она хорошо впитывала клей и прочно сцеплялась со стеной, позволяя обоям держаться так, что их можно было снять только вместе с кусочком бетона.

Также газеты помогали со штукатуркой. В типовых панельных домах идеально ровные стены и углы существовали только в проектной документации. В 1960-е годы стране нужно было быстро переселять людей из бараков и коммуналок. Типовые проекты реализовывались стремительно, а штукатурка в хрущевках и ранних брежневках оставляла желать лучшего. В таких условиях финишная шпаклевка была недоступна, и именно старые газеты приходили на помощь. Они сглаживали различные дефекты и создавали визуально ровную поверхность.

Также стоит отметить, что классические советские обои были тонкими и однослойными, что делало их весьма непрочными. При намокании они теряли форму, а при высыхании давали усадку. Если наклеить такую бумагу на неровную стену, любая песчинка могла повредить ее. Газета же создавала амортизирующий слой, защищая хрупкие обои.

Словом, газеты под обоями выполняли несколько важных функций, делая процесс ремонта более эффективным и долговечным.

Камилла Булгакова
