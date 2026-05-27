Гослинг почти ничего не говорит в «Драйве» — мы даже подсчитали, сколько слов он произносит, и удивились. Но почему так?

27 мая 2026 09:00
Кадр из фильма «Драйв»

Он очень молчалив по сюжету.

Фильм «Драйв» стал культовым благодаря уникальной атмосфере. Это история безымянного Водителя, который работает механиком и каскадером, а ночью становится наемным шофером для преступников.

Фильм построен на визуальной эстетике: неоновые огни Лос-Анджелеса, резкие контрасты и медленные, почти гипнотические сцены. Герой Гослинга почти молчалив, но его действия, взгляды и даже куртка говорят за него.

Кстати, о молчании. Персонаж, конечно, все же говорит и в Сети даже подсчитали, сколько слов он произносит за весь фильм.

Сколько слов говорит герой в «Драйве»

Изначально сценарий «Драйва» содержал больше диалогов, но режиссёр и Райан Гослинг сознательно пошли по пути минимализма. Они обнаружили, что скупость слов усиливает эмоциональное воздействие.

«В мире, где все говорят без умолку, молчание становится мощным художественным приёмом. Герой не объясняет свои поступки, не делится прошлым и не произносит пафосных фраз. Он просто действует», — пишет автор Дзен-канала «La Critique».

За весь фильм его персонаж произносит всего 891 слово — столько же типичный герой боевика успевает сказать за первые 20 минут экранного времени. Ходит даже байка, что из-за этого актеру платили гонорар по ставке статиста — примерно 400 долларов в день.

Кадр из фильма «Драйв»

Сюжет фильма «Драйв»

Днём он работает каскадером в Голливуде, а ночью становится виртуозным наёмным водителем. Но один рискованный заказ меняет всё — теперь за голову Водителя назначена цена.

Чтобы выжить и защитить соседку, в которую он успел влюбиться, герой должен использовать своё главное умение — оставаться невидимым за рулём и уходить от любых преследователей.

Фото: Кадры из фильма «Драйв» (2011)
Светлана Левкина
