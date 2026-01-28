Даже Лувр был ненастоящий: где снимали «Иллюзию обмана 3»

В прошлом году знаменитая франшиза «Иллюзия обмана» порадовала поклонников новым фильмом. Россияне тоже получили возможность посмотреть релиз в кинотеатрах, и зрители не подвели: фильм стал одной из самых кассовых зарубежных новинок проката 2025 года.

Зрелищные фокусы, яркие герои и потрясающие пейзажи — всё это создавало идеальный повод для похода в кино. А мы выяснили, где же снимали триквел.

Съемки «Иллюзии обмана 3» действительно стали международным путешествием. Они стартовали летом 2024-го в Будапеште, а затем киногруппа отправилась покорять другие страны и континенты.

Команда фильма побывала в самых знаменитых городах мира — Нью-Йорке, Париже и Антверпене. Эти локации стали фоном для новых невероятных и зрелищных афер. А значительная часть картины была создана в Объединённых Арабских Эмиратах.

Вместо того чтобы возводить сложные декорации в павильоне, команда выбрала реальные, знаковые места. Например, одна из ключевых сцен снималась на настоящей гоночной трассе неподалёку от роскошного отеля.

Для эпизода в музее также была использована подлинная локация — Лувр, правда тот, что в Абу-Даби.

Актёры отмечали в интервью, что такой формат работы — идеален. Возможность находиться в настоящем музее, а не перед зелёным экраном, помогла им глубже погрузиться в атмосферу и сделать свои роли гораздо более убедительными.