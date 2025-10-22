Даже Ханде Эрчел не удержала зрителей: почему турецкий сериал «Любовь и слезы» закрывают досрочно после 6 эпизодов

Похоже, история любви Ханде Эрчел и Барыша Ардуча закончится раньше, чем зрители успели поверить в неё. Турецкий сериал «Любовь и слёзы», который обещал стать новой мелодрамой сезона, внезапно готовится к финалу. И дело не в интригах, не в конфликте звёзд — всё гораздо прозаичнее.

Не спасли ни звёзды, ни ремейк

Как сообщает Gazete Magazin, продюсеры приняли решение закрыть проект досрочно из-за катастрофически низких рейтингов. Последний эпизод собрал настолько мало зрителей, что телеканал даже не стал публиковать официальные цифры.

И это при том, что сериал задумывался как громкий ремейк корейской дорамы — с именами, способными тянуть эфир без рекламы.

Ранее журналистка Бирсен Алтунташ уверяла: проект выстоит за счёт зарубежных продаж. И действительно, «Любовь и слёзы» хорошо смотрели в России (рейтинг на Кинопоиске, кстати, 8,0) и на платформах в Европе. Но турецкий зритель оказался беспощаден — рейтинги падали с каждой серией.

Финал без объявления

Когда выйдет последняя серия, пока не объявлено. Однако фанаты уверены: шестой эпизод, запланированный на 24 октября, станет финальным. Официальных заявлений нет, но тишина продюсеров в этом случае говорит громче слов.

«Любовь и слёзы» останется красивым, но коротким романом — тем самым, что обещал быть долгим.

