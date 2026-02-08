Меню
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики

8 февраля 2026 18:00
Кадры из фильмов «Вечеринка на вылет» (2022), «Мое преступление» (2023), «Приглашение на убийство» (2023)

Эти фильмы держат в напряжении до финала.

Английский детектив — это целый мир, который многим обязан Агате Кристи. В нем находятся тихие сельские коттеджи и туманные лондонские улицы.

Герои — это и аристократы с безупречными манерами, и весьма сомнительные личности. Обязательно найдется время для изысканного чаепития. И на этом фоне всегда случается самое неподходящее — убийство.

Сама размеренная жизнь делает преступление невероятно скандальным событием. А если действие происходит в изолированном месте, будь то фамильное поместье или роскошный поезд, то расследование неизбежно. Найдется проницательный любитель, который с удовольствием возьмется распутать это дело.

Есть несколько современных фильмов, чьи создатели явно вдохновлялись той самой атмосферой.

«Вечеринка на вылет»

«Вечеринка на вылет» — это французское размышление в духе фильма «Достать ножи». Картина покоряет особым ретрофутуристическим настроением.

Герои разъезжают на роскошных кабриолетах в кожаных салонах. Но главная сила фильма кроется в детективной интриге.

Юная архитектор Жанна попадает в загородное поместье. Его хозяин — Цезарь Даггер, создатель империи настольных игр. Во время встречи с его необычной семьёй главу клана убивают. Жанне волей-неволей приходится искать преступника.

Вскоре тайный убийца начинает свою странную игру. Он оставляет послания на старых виниловых пластинках и заставляет героев играть в самые знаменитые игры семейства Даггер. И по этим жутким правилам один за другим начинают исчезать родственники погибшего.

Кадр из фильма «Вечеринка на вылет»

«Мое преступление»

«Мое преступление» — детективный водевиль от Франсуа Озона. Он похож на его знаменитых «8 женщин» и создан по тем же правилам.

В центре снова обаятельные героини и странная смерть мужчины. Но на этот раз действие перенесено в 1930-е годы. В фильме снова появляется эксцентричная Изабель Юппер, но уже в новой роли.

Сюжет крутится вокруг судебного процесса. Неудачливую актрису Мадлен обвиняют в убийстве известного продюсера.

Защищать подругу берется её лучшая подруга, адвокат Полин. Им предстоит выстоять не только против мужчин в зале суда, но и против общества.

А Мадлен делает неожиданный ход. Она решает признать себя виновной. Ей кажется, что только так её имя наконец-то попадёт на первые полосы газет.

Кадр из фильма «Мое преступление»

«Приглашение на убийство»

В центре сюжета «Приглашения на убийство» — Миранда. Она работает с цветами, а её главная страсть — чтение детективов. Вместе с пятью другими людьми она получает загадочное письмо. Их всех зовут в роскошный дом миллиардера Льюиса Финдли.

Однако сам хозяин так и не появляется. Погода испортилась, и он не может добраться до своего поместья. Гости остаются одни в огромном доме. Вскоре в близлежащем лесу находят тело одного из приглашённых.

Круг подозреваемых сразу сужается до тех, кто находится внутри. Миранда неожиданно для всех проявляет невероятную наблюдательность. Она начинает применять на практике методы, почерпнутые из любимых книг. Но её внезапный талант может разозлить убийцу и подтолкнуть его к новому преступлению.

Кадр из фильма «Приглашение к убийству»
Фото: Кадры из фильмов «Вечеринка на вылет» (2022), «Мое преступление» (2023), «Приглашение на убийство» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
