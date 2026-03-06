Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые»

В Москве недавно закончились съёмки пятого сезона «Папины дочки. Новые», и уже этой весной свежие серии доберутся до экранов. На этот раз Венику и его девочкам предстоит привыкать к жизни с мамой — Даша в исполнении Анастасии Сиваевой окончательно вернулась в семью. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Напомним, в самом начале ситкома Даша ушла, оставив мужа с дочерями. В четвёртом сезоне она появилась на пороге, а пятый стартует ровно с того момента, на котором остановился полнометражный фильм «Папины дочки. Мама вернулась».

В новых сериях в центре внимания окажется Даша, которой теперь предстоит заново выстраивать отношения с теми, кого она оставила. За время её отсутствия дочери заметно повзрослели и привыкли к самостоятельности, а Веник, кажется, совсем отвык от жены.

Куда именно она пропадала, пока остаётся тайной — но сценаристы обещают, что в пятом сезоне этот секрет наконец раскроют. Кроме того, в сюжете снова появится персонаж из прошлого — Ирджи, которого играет Михаил Башкатов.

Пока одни герои пытаются воссоединиться, другие осваивают новые роли. Галина Сергеевна и Боря сами учатся быть родителями, а Соня задумывается о переезде в Петербург, чем сильно тревожит Веника — отпускать дочь он совсем не готов.