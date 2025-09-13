Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)

Данилу Багрова не вернуть, но его голос мы услышим снова: «Брат навсегда» выходит в кино 30 октября — трейлер уже в Сети (видео)

13 сентября 2025 11:50
Кадр из фильма «Брат 2»

Фанаты приготовились раскупать билеты.

В «Брате» Данила Багров стал не просто героем, а голосом целого поколения. Его фразы цитируют до сих пор, саундтреки слушают как гимн 90-х, а сама дилогия Балабанова давно стала частью нашей культурной памяти.

И вот компания «Вольга» представила трейлер документального фильма «Брат навсегда» — премьера в кинотеатрах назначена на 30 октября. Для фанатов это событие сродни долгожданному продолжению, которого так ждали, но боялись не дождаться.

За кадром легенды

В фильме зрителям обещают показать, как создавались культовые картины «Брат» и «Брат 2». Архивные кадры с Сергеем Бодровым, воспоминания коллег и съёмочная кухня Балабанова — это шанс заглянуть туда, куда доступ был только для участников команды. Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Чикаго — география проекта отражает путь Данилы по экрану и дух эпохи, в которую он шагнул.

Память, которая жива

Особый интерес вызывает то, что картина станет не сухим рассказом, а живым диалогом с прошлым. Это попытка снова услышать голос Бодрова, ощутить ту энергетику, что делала его героем без всяких спецэффектов. «Брат навсегда» обещает быть фильмом, где документальность соединится с эмоцией, а кадры из прошлого будут смотреться как откровение.

Главное ожидание

15 сентября документальная лента уже откроет фестиваль «Новый сезон». Но главное событие — общероссийская премьера в конце октября. Фанаты Данилы Багрова ждут её с замиранием сердца: ведь речь идёт о памяти, которую невозможно переписать. Хочется верить, что «Брат навсегда» не разочарует и станет тем самым фильмом, который вернёт нас в атмосферу, где всё было честно, просто и по-настоящему.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в финале «Брата» Света выбрала мужа-тирана, а не Данилу.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше