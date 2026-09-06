Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее

Это место точно не сможет обеспечить хорошую жизнь.

В мире «Игры престолов» семь королевств Вестероса формально объединены под властью Железного Трона, но их реальное влияние, богатство и военная мощь различаются кардинально. Одни регионы — как Север или Королевские земли — веками определяли судьбу континента, в то время как другие оставались второстепенными игроками в большой политике.

В Сети составили рейтинг регионов сериала. Первые три места были отданы Королевским землям, Северу и Дорну. Мы же поговорим об аутсайдерах.

Простор

Простор по праву считался житницей Вестероса — его бескрайние плодородные земли кормили весь континент. Цветущие поля, виноградники и многочисленные поселения делали этот регион самым богатым и влиятельным.

Когда Ренли Баратеон породнился с домом Тиреллов, их союз мог изменить ход войны Пяти королев, если бы не магия Мелисандры.

Но к финалу саги Простор оказался в руках Бронна Черноводного — циничного наемника, далекого от тонкостей управления. И вряд ли человек, заботящийся лишь о собственной выгоде, может сохранить процветание этих земель.

Железные острова

В самом невыгодном положении оказались Железные острова — суровый уголок Вестероса, живущий по своим жестоким законам. Формально они даже не считаются королевством.

Эти скалистые клочки земли скудны ресурсами, зато они породили самых отчаянных моряков континента. Их железный флот десятилетиями наводил ужас на прибрежные города, а в годы войны Пяти Королей стал настоящей головной болью для ослабленных регионов.

Но к финалу саги острова потеряли былую мощь. Теон Грейджой погиб, искупив свои ошибки, а Яра унаследовала разоренные земли с неясными перспективами. Поэтому будущее Железных островов под большим вопросом, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов, которые должны были стать круче «Игры престолов», но провалились.