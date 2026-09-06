Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее

Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Это место точно не сможет обеспечить хорошую жизнь.

В мире «Игры престолов» семь королевств Вестероса формально объединены под властью Железного Трона, но их реальное влияние, богатство и военная мощь различаются кардинально. Одни регионы — как Север или Королевские земли — веками определяли судьбу континента, в то время как другие оставались второстепенными игроками в большой политике.

В Сети составили рейтинг регионов сериала. Первые три места были отданы Королевским землям, Северу и Дорну. Мы же поговорим об аутсайдерах.

Простор

Простор по праву считался житницей Вестероса — его бескрайние плодородные земли кормили весь континент. Цветущие поля, виноградники и многочисленные поселения делали этот регион самым богатым и влиятельным.

Когда Ренли Баратеон породнился с домом Тиреллов, их союз мог изменить ход войны Пяти королев, если бы не магия Мелисандры.

Но к финалу саги Простор оказался в руках Бронна Черноводного — циничного наемника, далекого от тонкостей управления. И вряд ли человек, заботящийся лишь о собственной выгоде, может сохранить процветание этих земель.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Железные острова

В самом невыгодном положении оказались Железные острова — суровый уголок Вестероса, живущий по своим жестоким законам. Формально они даже не считаются королевством.

Эти скалистые клочки земли скудны ресурсами, зато они породили самых отчаянных моряков континента. Их железный флот десятилетиями наводил ужас на прибрежные города, а в годы войны Пяти Королей стал настоящей головной болью для ослабленных регионов.

Но к финалу саги острова потеряли былую мощь. Теон Грейджой погиб, искупив свои ошибки, а Яра унаследовала разоренные земли с неясными перспективами. Поэтому будущее Железных островов под большим вопросом, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов, которые должны были стать круче «Игры престолов», но провалились.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Читать дальше 8 сентября 2026
2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» 2,6 млрд минут просмотров: даже 90% на RT не спасли этот новый сериал от закрытия — Amazon экономит на всём ради «Колец власти» Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Читать дальше 7 сентября 2026
От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет Читать дальше 6 сентября 2026
В море им равных не было, а на земле никого не осталось: куда исчезли все Веларионы к моменту событий «Игры престолов» В море им равных не было, а на земле никого не осталось: куда исчезли все Веларионы к моменту событий «Игры престолов» Читать дальше 4 сентября 2026
Этот рассказ Стивена Кинга раньше никогда не экранизировали: авторы хитов «Тела» и «Змей» обещают жуткий сериал Этот рассказ Стивена Кинга раньше никогда не экранизировали: авторы хитов «Тела» и «Змей» обещают жуткий сериал Читать дальше 4 сентября 2026
Этого героя из «Во все тяжкие» жалели больше остальных: что случилось с Майком Эрмантраутом? Этого героя из «Во все тяжкие» жалели больше остальных: что случилось с Майком Эрмантраутом? Читать дальше 3 сентября 2026
Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам Читать дальше 8 сентября 2026
На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix На советскую «Эмили в Париже» хотели быть похожи все женщины: задавала модные тренды задолго до существования Netflix Читать дальше 8 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше