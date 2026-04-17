Киноафиша Статьи «Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном

«Далекий город» не досчитается основных героев: вот кто покинет сериал перед третьим сезоном

17 апреля 2026 14:15
Кадр из сериала «Далекий город»

Судьба персонажей висит на волоске.

Турецкий драматический сериал «Далекий город» получил официальное продление на третий сезон, однако положение проекта остаётся неустойчивым — рейтинги продолжают падать. По мере приближения финала второго сезона в социальных сетях всё активнее гадают, какие из полюбившихся зрителям персонажей покинут шоу в ближайших эпизодах.

Пакизе. Эта героиня — дочь одной из центральных пар и возлюбленная другого ключевого персонажа — получает на экране всё меньше времени. Согласно слухам, девушка случайно погибнет во время перестрелки, и именно её гибель радикально изменит расстановку сил в вымышленном городке.

Шахин. Разговоры об уходе исполнителя этой роли ходят давно. В последней серии герои вместе с женой выбирали имя для будущего сына, и одна из родственниц предложила назвать первенца в честь его отца. Многие поклонники восприняли это как намёк на скорую смерть персонажа — опять же в перестрелке.

Демир. По одной версии, этого персонажа уберёт его противник Кая, когда узнает правду о шантаже одной из героинь. По другой — отец сам расправится с нерадивым наследником, как только выяснит его причастность к гибели своего соратника. Якобы сын попытается шантажировать родителя, но тот решит проблему кардинально.

Боран. Этого персонажа, по слухам, устранят чужаки-болгары, которые вот-вот появятся на территориях.

Мерьем. Эта героиня появилась недавно, но уже успела порядком надоесть аудитории. Утверждают, что в третьем сезоне её не будет: герои быстро раскусят её прошлое, о воссоединении с любимым не может быть и речи — а значит, персонаж теряет всякий смысл для дальнейшего повествования, пишет kp.ru.

Кадр из сериала «Далекий город»
Фото: Кадры из сериала «Далекий город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
