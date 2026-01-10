Меню
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям

10 января 2026 08:56
Кадр из мультфильма «История игрушек»

Авторы перестарались с жутью.

«История игрушек» стала настоящей революцией в мире анимации. Именно этот проект вывел студию Pixar на мировую арену, заставив всю индустрию говорить о новых возможностях компьютерной графики.

Но изначальная концепция мультфильма существенно отличалась от финальной версии. Создатели планировали более взрослый и сатирический рассказ, далёкий от трогательной истории, знакомой миллионам зрителей.

Идея «Истории игрушек»

В первоначальной версии сценария главными действующими лицами были совсем другие персонажи. В центре были бы человек-оркестр Тинни и его напарник, чучело чревовещателя. Выглядела парочка жутковато.

Вместо трогательных моментов зрители могли услышать циничные реплики и едкие шутки персонажей. Даже Вуди представал в роли откровенного антигероя — в одной из сцен он намеренно сбрасывал Базза Лайтера из окна, тогда как в финальной версии это представлено как досадная случайность.

Кадр из мультфильма «История игрушек»

Пробный показ

Пробный показ оригинальной версии вызвал разочарование. На студии заставили авторов срочно менять концепцию. Всего за две недели сценарий полностью переработали, наполнив историю теплотой и детской непосредственностью.

Этот эксперимент принёс невероятный успех. Мультфильм стал одним из лидеров кинопроката 1995 года и удостоился трёх номинаций на «Оскар». Сегодня «История игрушек» представляет собой масштабную франшизу с несколькими продолжениями.

Ранее портал «Киноафиша» писал, о ком будет «История игрушек 5».

Фото: Кадры из мультфильма «История игрушек» (1995)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
