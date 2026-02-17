Чтобы поднять самооценку, достаточно начинать день с этой цитаты Раневской: легендарная актриса знала, как полюбить себя

Фаина Раневская навсегда осталась в истории не только как блестящая актриса, но и как человек невероятного остроумия. Жизненный опыт и врождённое чувство юмора сделали её мудрым собеседником, чьи фразы до сих пор разлетаются на цитаты.

Цитата Раневской

Актрисе часто приходилось сталкиваться с завистью. Но она обладала удивительной внутренней силой и никогда не позволяла чужому мнению влиять на самоощущение. Лучше всего её позицию отражает одна из самых знаменитых фраз:

«Думайте и говорите обо мне что захотите. Вы хоть раз видели кошку, которая интересовалась бы, что о ней говорят мыши?»

Смысл цитаты

Кошка (сильная, уверенная в себе личность) просто физиологически не находится в одном мире с мышами (мелкими недоброжелателями, завистниками). Их мнение для неё — фоновый шум, не имеющий реального веса.

Раневская тем самым напоминает: нельзя позволять тем, кто ниже вас по уровню мышления или морали, определять вашу самооценку. Уверенная в себе «кошка» не оглядывается на тех, кто не способен её понять, а живёт по своим правилам.

Кроме того, фраза снижает напряжение. Она превращает потенциально болезненную тему (сплетни, критика) в зоологическую метафору, над которой можно усмехнуться. Это способ не принимать атаку на личный счёт.