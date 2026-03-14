Что же не так? Почему новый сериал ТНТ «Второй брак» напоминает «СашуТаню»

Сериал «СашаТаня» занимает одно из ведущих мест среди самых популярных проектов телеканала ТНТ. В социальных сетях можно встретить множество зрителей, которые критически высказываются о скетчах, посвященных семье Сергеевых. Однако это не мешает проекту демонстрировать отличные рейтинги и продолжать выходить в новых сезонах.

Прошлым летом на ТНТ решили, что одного скетчкома о супружеской паре недостаточно, и в эфир вышел новый комедийный сериал под названием «Второй брак». Правда, сериал оказался очень похожим на историю Сергеевых.

Основная причина этого сходства заключается в формате. Серии «Второго брака» также состоят из коротких, почти несвязанных между собой скетчей. Некоторые из них можно назвать смешными, но многие вызывают жалость. В общем, все как в сериале о Сергеевых.

Ещё одно сходство между двумя проектами — это главные герои. Как и в «СашаТаня», в «Втором браке» речь идет о молодой семье. На самом деле, этот сериал мог бы называться «БоряАрина». Правда, ТНТ выбрал другое название, чтобы скрыть, насколько этот проект напоминает их главный хит.

Про отличия

Конечно, есть и отличия между «Вторым браком» и «СашаТаня», но я бы не назвала их существенными. Например, для Сергеевых их брак был первым и единственным. Никто не сомневается, что Саша и Таня не разведутся. А вот герой «Второго брака» Арина и Боря уже были женаты до отношений друг с другом. Они стараются избежать ошибок, допущенных с предыдущими партнерами, что и становится основой некоторых скетчей.

Кроме того, у Арины и Бори пока нет детей. Таня Сергеева родила Алёшку еще в «Универе», и, конечно, он также появился в спин-оффе, посвященном им. Арина и Боря ещё не столкнулись с трудностями отцовства и материнства.

Но в остальном проекты похожи.

И «СашаТаня», и «Второй брак» шутят на схожие темы и используют одни и те же приёмы для развития сюжета.

Про актеров

Главные роли в «Втором браке» исполнили Юлия Топольницкая и Антон Богданов. Реакция зрителей на эту пару оказалась довольно положительной. Аудитория ТНТ ценит как Топольницкую, так и особенно «реального пацана» Богданова.

Стоит ли смотреть «Второй брак» тем, кто не смог полюбить «СашуТаню»? Скорее всего, нет. Если же проект нравился, то посмотреть стоит. А если вы успели посмотреть «Второй брак» на ТНТ? Как вам эта новинка? Не напоминает ли она вам о Саше и Тане Сергеевах? Делитесь своими мнениями в комментариях!