Киноафиша Статьи Что же не так? Почему новый сериал ТНТ «Второй брак» напоминает «СашуТаню»

Что же не так? Почему новый сериал ТНТ «Второй брак» напоминает «СашуТаню»

14 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «СашаТаня»

Кому понравится проект?

Сериал «СашаТаня» занимает одно из ведущих мест среди самых популярных проектов телеканала ТНТ. В социальных сетях можно встретить множество зрителей, которые критически высказываются о скетчах, посвященных семье Сергеевых. Однако это не мешает проекту демонстрировать отличные рейтинги и продолжать выходить в новых сезонах.

Прошлым летом на ТНТ решили, что одного скетчкома о супружеской паре недостаточно, и в эфир вышел новый комедийный сериал под названием «Второй брак». Правда, сериал оказался очень похожим на историю Сергеевых.

Основная причина этого сходства заключается в формате. Серии «Второго брака» также состоят из коротких, почти несвязанных между собой скетчей. Некоторые из них можно назвать смешными, но многие вызывают жалость. В общем, все как в сериале о Сергеевых.

Ещё одно сходство между двумя проектами — это главные герои. Как и в «СашаТаня», в «Втором браке» речь идет о молодой семье. На самом деле, этот сериал мог бы называться «БоряАрина». Правда, ТНТ выбрал другое название, чтобы скрыть, насколько этот проект напоминает их главный хит.

Что же не так? Почему новый сериал ТНТ «Второй брак» напоминает «СашуТаню»

Про отличия

Конечно, есть и отличия между «Вторым браком» и «СашаТаня», но я бы не назвала их существенными. Например, для Сергеевых их брак был первым и единственным. Никто не сомневается, что Саша и Таня не разведутся. А вот герой «Второго брака» Арина и Боря уже были женаты до отношений друг с другом. Они стараются избежать ошибок, допущенных с предыдущими партнерами, что и становится основой некоторых скетчей.

Кроме того, у Арины и Бори пока нет детей. Таня Сергеева родила Алёшку еще в «Универе», и, конечно, он также появился в спин-оффе, посвященном им. Арина и Боря ещё не столкнулись с трудностями отцовства и материнства.

Но в остальном проекты похожи.

И «СашаТаня», и «Второй брак» шутят на схожие темы и используют одни и те же приёмы для развития сюжета.

Про актеров

Главные роли в «Втором браке» исполнили Юлия Топольницкая и Антон Богданов. Реакция зрителей на эту пару оказалась довольно положительной. Аудитория ТНТ ценит как Топольницкую, так и особенно «реального пацана» Богданова.

Стоит ли смотреть «Второй брак» тем, кто не смог полюбить «СашуТаню»? Скорее всего, нет. Если же проект нравился, то посмотреть стоит. А если вы успели посмотреть «Второй брак» на ТНТ? Как вам эта новинка? Не напоминает ли она вам о Саше и Тане Сергеевах? Делитесь своими мнениями в комментариях!

Фото: Кадр из сериалов «СашаТаня», «Второй брак»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
