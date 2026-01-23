Что за пятая армия была в Битве Пяти Воинств: в «Хоббите» Питер Джексон показал неправильно

Битва Пяти Воинств из «Хоббита» давно стала легендой фэнтези. Это почти час экранного противостояния. Сотни воинов сошлись в финальном и самом масштабном бою трилогии.

Но, как ни странно, не каждый зритель сможет сходу назвать всех участников этой великой битвы. Вопрос вызывает споры даже среди преданных поклонников саги.

Люди

Тут всё ясно. Речь идёт о жителях Озёрного города — Эсгарота. Это были не столько профессиональные воины, сколько обычные горожане, доведённые до отчаяния.

Их жизнь давно превратилась в ожидание кошмара — все боялись, что дракон Смауг однажды проснётся. В итоге так и произошло, и город был разрушен. Оставшись без дома и средств к существованию, эти люди собрались в отряд.

Формально ими правил бургомистр, но настоящим лидером, который повёл их в бой, стал простой лучник по имени Бард. Именно он спас их от дракона и теперь вёл защищать свои права.

Эльфы

Мотивация эльфов была куда тоньше. Они пришли к Одинокой горе вовсе не для спасения мира. Скорее из любопытства и в надежде получить свою долю сокровищ после смерти дракона.

Однако всё изменилось с появлением орков. Эльфы испытывали к ним давнюю и глубокую неприязнь. Просто уйти и оставить людей с гномами на растерзание они не могли — слишком многое связывало их народы за долгие годы. Поэтому король Трандуил развернул своё войско и вступил в бой.

Гномы

Ядро гномьей армии составила небольшая, но опытная дружина Торина Дубощита. Однако их было слишком мало для серьёзной битвы. Решающую силу составило полноценное войско, пришедшее на выручку из соседних Железных Холмов.

Вёл их король Даин II Железностоп, родственник Торина из легендарной линии Дурина. Его гномы были полны решимости защитить свои права на сокровища. Сначала они готовились дать отпор людям и эльфам, а затем с ещё большей яростью обрушиться на полчища орков.

Орки

Оркам в этой битве досталась роль главных противников. Три армии людей, эльфов и гномов противостояли их огромному войску. По книге, это были орки из северных гор, которых собрал под свои знамёна вождь Больг.

У них было три причины для войны. Во-первых, месть за смерть их другого предводителя. Во-вторых, личная жажда отмстить гномам за гибель отца Больга. И, наконец, жадность — узнав о гибели дракона, орки тоже решили поживиться сокровищами Одинокой Горы.

В фильме история стала ещё масштабнее. К битве привели сразу две армии. Одну собрал сам Азог, который по книге уже давно мёртв.

Вторую привёл его сын Больг из мрачного Дол-Гулдура, крепости Саурона. И здесь уже злая воля самого Тёмного Властелина стояла за атакой орков — он хотел ослабить свободные народы Севера и захватить этот богатый край.

Пятая армия

Вот здесь книжная и киноверсия расходятся особенно сильно.

В оригинальной книге пятой силой были варги — огромные волкоподобные существа. Они были самостоятельными союзниками орков, а не просто ездовыми животными, и поэтому считались отдельной армией.

В фильме же картина не столь ясна. Варги показаны просто как «боевые кони» орков, и их уже сложно назвать независимой силой.

Вероятно, режиссёр Питер Джексон подразумевал под пятой армией Великих Орлов. Эти могучие птицы действительно вмешались в битву и кардинально повлияли на её исход, что вполне позволяет считать их отдельной силой на поле боя, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».