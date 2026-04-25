Что в СССР пили вместо кофе: «На вкус — отвратительно, и выглядело также»

25 апреля 2026 17:00
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983)

Вариантов особо не было.

В современной России приобрести кофе из Бразилии или Аргентины можно в любом продуктовом магазине. В СССР ситуация выглядела иначе. Зерновой кофе попадал на прилавки нечасто и моментально раскупался.

Поэтому в ходу у населения были так называемые кофейные напитки, в которых содержание бодрящих компонентов было невысоким. Главным советским суррогатом оказался вовсе не цикорий.

В торговых точках в большом объёме предлагали ячменный напиток, основу которого составляли измельчённые зёрна. Иногда ради запаха в смесь добавляли сою, кедровые орешки или плоды шиповника.

После заваривания получалась жидкость бурого оттенка с резковатым ароматом. По вкусу она едва напоминала настоящий кофе. Выбора у потребителей практически не было, что и обеспечивало этому продукту устойчивый спрос.

«На вкус — отвратительно, и выглядело также, будто смололи жёлуди», — вспоминают в Сети люди, пробовавшие его в прошлом.

Светлана Левкина
