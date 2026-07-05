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Что Сулейман сказал Хюррем перед ее смертью: эта сцена — самая душераздирающая в «Великолепном веке»

5 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Последние минуты жизни Хюррем стали одной из самых эмоциональных сцен сериала.

История любви Сулеймана Великолепного и Хюррем пережила несколько столетий. Несмотря на интриги, войны и борьбу за власть, именно Хюррем стала главной женщиной в жизни османского правителя. Поэтому неудивительно, что сцена ее смерти до сих пор считается одной из самых запоминающихся в «Великолепном веке».

Перед смертью Хюррем попросила Сулеймана прочитать ей стихи

В сериале султан практически не отходит от постели жены в последние часы ее жизни. Хюррем прощается с любимым человеком и просит его прочитать стихотворение, которое он когда-то посвятил ей.

Сулейман исполняет ее просьбу и произносит строки о женщине, ставшей смыслом всей его жизни:

«Ты освещаешь мою жизнь и в темноте моей спальни, пылаешь, словно цветок тюльпана».

Именно в этот момент Хюррем уходит из жизни, а сцена стала одной из самых трогательных за всю историю сериала.

Что известно из истории

Историки сходятся во мнении, что Хюррем умерла весной 1558 года после продолжительной болезни. В отличие от событий сериала, вряд ли вся семья успела собраться у ее постели. Большинство сыновей в то время находились в своих санджаках и физически не могли быстро приехать в столицу.

Зато Сулейман, скорее всего, действительно был рядом с супругой в ее последние часы. После завершения военного похода он находился в Стамбуле, поэтому мог проводить Хюррем в последний путь.

Любовь, которая пережила смерть

После смерти жены Сулейман приказал построить для нее роскошный мавзолей рядом с мечетью Сулеймание. Его украсили изразцами с изображением райских садов, а также стихами самого султана, посвященными Хюррем.

Именно эти поступки говорят о чувствах правителя гораздо больше любых слов. Даже спустя годы после смерти любимой женщины Сулейман продолжал посвящать ей стихи и сохранил память о той, которая навсегда изменила не только его жизнь, но и историю Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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