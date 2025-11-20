Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%

История о горе, вороньей тени и роли, в которой актёр великолепен.

Фильм «Сущность» (2025) — тот самый случай, когда зрители выходят из зала в растерянности, а обсуждение неизменно возвращается к одному: как при Rotten Tomatoes в 58% от критиков главному актёру уже сейчас прочат «Оскар».

О чём фильм «Сущность»

Британский режиссёр Дилан Саузерн экранизировал повесть Макса Портера «Горе — это нечто с перьями». Его герой, отец двух мальчиков, пытается жить дальше после смерти жены.

Но всё рушится: тосты подгорают, дети ссорятся, дом превращается в руину, а он не может произнести даже слово «любовь».

В этот хаос внезапно вторгается Ворон — грубая, саркастичная, почти демоническая фигура, которая приходит «когда горе становится слишком тяжёлым».

Откуда взялся этот Ворон

Ворон — образ не случайный. В книге Портера он вдохновлён поэзией Теда Хьюза, который писал о мифическом существе, способном разрушать любой смысл одним карканьем.

В фильме Саузерна Ворон выполняет такую же функцию — он высмеивает Отца, цепляет за живое и заставляет выталкивать наружу то, что герой отчаянно прячет.

Его появление одновременно напоминает хоррор и комедийный выпад: нелепость в сочетании с мраком работает как потрясение.

Почему критиков не впечатлило

Главная претензия — тональная разрозненность. Саузерн смешивает готическую драму, элементы хоррора, театральность и почти гротескное присутствие существа в перьях.

В финале эта смесь начинает расползаться, и зрителю становится сложно понять, что хочет сказать автор: исследовать горе или пугать.

Но Камбербэтч — это другое кино

Почти все рецензии сходятся в одном: Камбербэтч делает фильм лучше, чем он есть. Герой проходит через признание беспомощности, внутренний распад и попытку восстановить себя — и делает это так мощно, что критики называют выступление «эмоциональным эквивалентом открытой раны».

Сравнения с его работами в «Патрике Мелроузе» и «Эрике» звучат часто, но в «Сущности» он играет на более хрупкой, личной ноте.

«Сущность» — фильм не идеальный, но заметный. Да, 58% на Rotten Tomatoes выглядят жестко. Да, хоррор-элементы спорны. Но игра Камбербэтча — это то, ради чего стоит увидет картину.

