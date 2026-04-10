Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк

10 апреля 2026 22:00
Кадр из мультсериала «Три кота»

Он может быть опасен.

На первый взгляд, дедушка Коржика, Компота и Карамельки — персонаж довольно необычный. Живёт он не с бабушкой и не с внуками, а совершенно один на маяке, где и трудится смотрителем.

Котята иногда навещают его, чтобы скоротать время. Дед платит тем же — катает их на судне или рассказывает байки из своей биографии. Но не всё так безоблачно, как кажется. За симпатичной внешностью ветерана флота могут таиться жуткие секреты.

Почему дедушка вызывает вопросы

Часть зрителей сразу заподозрила неладное: уж очень злодейский у персонажа вид — точь-в-точь уголовник из криминальной сводки. А если проанализировать серии с его участием, становится ясно: пожилой кот систематически подвергает внуков риску.

То заставляет нырять на глубину, то отправляет покорять нехоженые горные вершины, то и вовсе доверяет Коржику управление настоящим кораблём.

Особенно показателен момент, когда котята приехали в гости, забыв все игрушки дома. Дедушка предлагает забраться на самый верх маяка, чтобы поведать истории из молодости. Но вместо живых рассказов он демонстрирует карты и иллюстрации в книгах.

На просьбу показать фотографии или поделиться настоящими переживаниями — тут же переводит тему.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Версия о мрачном прошлом

В интернете появилась смелая гипотеза: в молодости дедушка котят был опасным преступником, а его «невероятные путешествия» на деле — операции по хищению драгоценностей. Иначе зачем ему понадобилось покупать огромное судно?

«Скорее всего, после выхода из тюрьмы ему поставили условие — держаться подальше от остальных котов. Вот он и оказался смотрителем маяка. А родители котят разрешили ему изредка видеться с внуками, чтобы он хоть как-то не терял связь с обществом», — развивает догадку автор YouTube-канала «SOIKAC».

Так что, возможно, любимый дедушка — вовсе не добрый рассказчик, а скрывающийся от правосудия рецидивист.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
