Что это было? Зрители обсуждают финал «Тысяча „нет“ и одно „да“», который перевернул весь сериал

Восьмисерийная премьера Андрея Силкина «Тысяча „нет“ и одно „да“», стартовавшая в Wink, закончилась так неожиданно, что обсуждения финала заполнили соцсети.

Комедия о молодом олигархе, влюбившемся в скромную девушку, внезапно сменила тональность и превратилась в историю выбора, шантажа и предательства.

Как сериал дошёл до такого финала

В центре сюжета — предприниматель Сергей Варламов, которого играет Константин Белошапка. Он влюбляется в Оксану (Ксения Трейстер) и клянётся добиться её согласия после «тысячи раз „нет“».

Почти весь сериал строится на этой романтической линии: подарки, внимание, помощь её семье, первый поцелуй — всё шло к свадьбе и безусловному хэппи-энду.

Но в восьмой серии всё ломается. Прокурор Гурулев, персонаж Виталия Кищенко, использует свою власть, чтобы «отжать» бизнес Варламова и угрожает ему тюрьмой.

Арест происходит прямо на помолвке — и это становится поворотом, который мало кто смог предсказать.

Откуда появился главный удар

Режиссёр интегрирует в историю фигуру Марины (Мила Ершова) — лучшей подруги Оксаны и дочери Гурулева. Она давно влюблена в Сергея и использует ситуацию, чтобы заключить собственную сделку: свобода в обмен на брак.

В итоге Варламов выбирает спасение — и улетает с Мариной в Испанию, оставляя Оксану ни с чем. Для героини Трейстер всё это становится ударом, который она переживает в театре, репетируя роль Нины Заречной из «Чайки».

Что говорят зрители

Автор дзен-канала «Мир современного кино», пожалуй, сформулировал общую реакцию зрителей. Он отметил:

«Последняя серия неожиданно превратила лёгкую комедию в психологическую драму с печальным финалом».

Также он выделил работу Виталия Кищенко, Константина Белошапки, Милы Ершовой и Ксении Трейстер, назвав премьеру Wink «классной».

Отзывы других зрителей в основном идентичны.

«Тысяча „нет“ и одно „да“ посмотрела с удовольствием. Разочаровал финал, не ожидала, что всё так закончится», — пишет зрительница.

Другая подчёркивает: «Почему у нас так не любят хэппи-энды?»

Многие сравнивает драматургию с турецкими сериалами, впрочем, это не есть плохо. У турдизи всегда было много поклонников.

В целом публика настроена на продолжение сериала. не желая воспринимать, что полюбившаяся история может закончиться плохо для главной героини. А может дальше её ждут настоящие чувства и верный спутник?

Будет ли второй сезон

Wink пока не объявлял продолжение, но сам финал выглядит как намеренно открытый. История Гурулева, судьба бизнеса Варламова и эмоциональный обрыв Оксаны — всё это оставляет поле для следующей главы.

