Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет

Бывает, что виртуозные диалоги, как в фильмах Квентина Тарантино, — это не главное. Иногда от фильма хочется совсем другого: чистого действия, где не говорят ни слова.

Именно такую идею положили в основу боевика «Автомобильный город», премьера которого в российских кинотеатрах намечена на следующий год.

Сюжет фильма «Автомобильный город»

Действие фильма переносит в Детройт 1970-х. Здесь живёт мелкий мошенник Миллер, чья жизнь круто меняется. Он влюбляется в девушку, которая, как выясняется, принадлежит влиятельному местному бандитскому авторитету.

Этот поступок становится для Миллера фатальным. Чтобы наказать наглеца и унизить его, бандит ловко подставляет его, отправляя за решётку.

Оказавшись в тюрьме, Миллер теряет не только свободу, но и всё, что ему было дорого. Но вместо того чтобы сломаться, он находит новую цель. Он начинает выстраивать чёткий план, чтобы однажды отомстить врагу.

Детали фильма «Автомобильный город»

«Автомобильный город» начал свой путь с Венецианского кинофестиваля, где его сразу отметили как дерзкий и неформатный эксперимент. Главные роли в этой своеобразной саге достались харизматичному Алану Ричсону, а также Бену Фостеру и Шейлин Вудли.

Однако путь картины к экрану оказался долгим и извилистым — она провела в настоящем «производственном аду» почти полтора десятилетия. Изначально режиссёром был назначен Альберт Хьюз, создатель «Книги Илая», а в актёрском составе фигурировали Гэри Олдман и Эмбер Херд.

Позже бразды правления перешли к Тимуру Бекмамбетову, но финальным режиссёром, который довёл проект до конца в 2024 году, стал Потси Пончироли, известный своей чёрной комедией «Ненасытные люди». Съёмки проходили в контрастных локациях — от штата Нью-Джерси до пустынных пейзажей Саудовской Аравии.

Но главной особенностью фильма стала не его сложная судьба, а смелый творческий подход. В картине практически нет диалогов — насчитывается не больше пяти реплик. Увидеть эту почти немую, но мощную историю можно будет в следующем году как в США, так и в российских кинотеатрах.

