Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет

Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет

12 декабря 2025 21:02
Кадр из фильма «Автомобильный город»

Проект побывал в производственном аду.

Бывает, что виртуозные диалоги, как в фильмах Квентина Тарантино, — это не главное. Иногда от фильма хочется совсем другого: чистого действия, где не говорят ни слова.

Именно такую идею положили в основу боевика «Автомобильный город», премьера которого в российских кинотеатрах намечена на следующий год.

Сюжет фильма «Автомобильный город»

Действие фильма переносит в Детройт 1970-х. Здесь живёт мелкий мошенник Миллер, чья жизнь круто меняется. Он влюбляется в девушку, которая, как выясняется, принадлежит влиятельному местному бандитскому авторитету.

Этот поступок становится для Миллера фатальным. Чтобы наказать наглеца и унизить его, бандит ловко подставляет его, отправляя за решётку.

Оказавшись в тюрьме, Миллер теряет не только свободу, но и всё, что ему было дорого. Но вместо того чтобы сломаться, он находит новую цель. Он начинает выстраивать чёткий план, чтобы однажды отомстить врагу.

Кадр из фильма «Автомобильный город»

Детали фильма «Автомобильный город»

«Автомобильный город» начал свой путь с Венецианского кинофестиваля, где его сразу отметили как дерзкий и неформатный эксперимент. Главные роли в этой своеобразной саге достались харизматичному Алану Ричсону, а также Бену Фостеру и Шейлин Вудли.

Однако путь картины к экрану оказался долгим и извилистым — она провела в настоящем «производственном аду» почти полтора десятилетия. Изначально режиссёром был назначен Альберт Хьюз, создатель «Книги Илая», а в актёрском составе фигурировали Гэри Олдман и Эмбер Херд.

Позже бразды правления перешли к Тимуру Бекмамбетову, но финальным режиссёром, который довёл проект до конца в 2024 году, стал Потси Пончироли, известный своей чёрной комедией «Ненасытные люди». Съёмки проходили в контрастных локациях — от штата Нью-Джерси до пустынных пейзажей Саудовской Аравии.

Но главной особенностью фильма стала не его сложная судьба, а смелый творческий подход. В картине практически нет диалогов — насчитывается не больше пяти реплик. Увидеть эту почти немую, но мощную историю можно будет в следующем году как в США, так и в российских кинотеатрах.

Ранее портал «Киноафиша» писал про хоррор, в котором было мало слов.

Фото: Кадры из фильма «Автомобильный город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча Читать дальше 13 декабря 2025
Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему? Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему? Читать дальше 11 декабря 2025
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Читать дальше 9 декабря 2025
Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов» Читать дальше 13 декабря 2025
Заждались премьеры «Магической битвы: Казнь»? Культовое аниме выйдет в России позже, чем в остальном мире Заждались премьеры «Магической битвы: Казнь»? Культовое аниме выйдет в России позже, чем в остальном мире Читать дальше 13 декабря 2025
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени» Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени» Читать дальше 13 декабря 2025
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ Читать дальше 12 декабря 2025
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда? Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда? Читать дальше 12 декабря 2025
Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале Гай Ричи набрал актеров для «Молодого Шерлока» по блату: чьи дети сыграют главные роли в сериале Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше